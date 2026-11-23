Из чёрной дыры удалось выпустить сигнал: необычный эксперимент японского физика

Чёрные дыры известны тем, что не выпускают наружу ничего, даже свет. Но физик Антонино Флаки из японского Университета Кэйо создал цифровую модель чёрной дыры и обнаружил неожиданную особенность: при определённых условиях сигнал может вырваться из области, которую должен удерживать горизонт событий. Причём для этого оказалось достаточно изменить всего один бит информации.

Настоящая чёрная дыра окружена невидимой границей — горизонтом событий. Пересёкший её свет уже не может вернуться наружу. Именно поэтому непосредственно наблюдать происходящее внутри чёрной дыры невозможно. Однако физики научились воспроизводить некоторые свойства этих загадочных объектов в лабораторных условиях.

Один из способов связан со звуковыми волнами. Представьте воду, которая стремительно утекает в сливное отверстие. Если скорость потока превышает скорость распространения звука в этой среде, звуковая волна уже не сможет двигаться против течения и выбраться наружу. Возникает своеобразная акустическая чёрная дыра, в которой роль света играет звук, а роль искривлённого пространства — движущаяся жидкость.

Флаки решил пойти дальше и отказаться даже от жидкости. Вместо неё он использовал цифровую схему, состоящую из логических элементов. В результате получилась искусственная чёрная дыра, существующая исключительно в виде перемещающейся и изменяющейся информации.

В основе устройства лежит сетка ячеек, хранящих данные в виде нулей и единиц. Всего система содержит около 604 миллионов бит. На каждом такте работы схемы информация в ячейках обновляется по математическим правилам, описывающим движение жидкости.

Таким образом физик создал цифровой аналог водоворота, в котором виртуальный поток направлен внутрь. Возмущения, возникающие в этой среде, тоже подчиняются определённым правилам распространения. Там, где поток увлекает их внутрь с той же скоростью, с какой они способны двигаться наружу, появляется искусственный горизонт событий.

У такой системы есть важное преимущество перед экспериментами с настоящими жидкостями. Поведение цифровой среды полностью определяется заданными правилами. Исследователь может точно управлять условиями, менять отдельные параметры и многократно повторять эксперимент, получая одинаковые результаты вплоть до последнего бита.

Сначала Флаки проверил, насколько хорошо его конструкция воспроизводит свойства чёрных дыр. Он изучил устойчивость горизонта событий, распространение возмущений и реакцию системы на внешнее воздействие. Кроме того, исследователь проверил два характерных волновых эффекта.

Первый связан с затухающими колебаниями, которые возникают после возмущения чёрной дыры. Второй называется сверхизлучением: при определённых условиях волны могут получать дополнительную энергию от вращающейся чёрной дыры.

Проверки показали, что цифровая модель воспроизводит ожидаемое поведение. Её горизонт событий оставался стабильным на протяжении трёх часов, а наблюдаемые волновые эффекты соответствовали математическим предсказаниям.

Затем исследователь провёл необычный эксперимент. Он изменил всего один бит из 604 миллионов, причём сделал это внутри искусственного горизонта событий.

Такое вмешательство породило возмущение, которое начало распространяться по цифровой среде. Согласно привычной картине, оно должно было остаться внутри горизонта. Большая часть действительно оказалась запертой, но небольшая доля всё-таки вырвалась наружу.

Оказалось, что горизонт событий в этой модели непроницаем не для всех волн. Длинные волны вели себя ожидаемым образом и оставались внутри. Однако короткие волны могли распространяться быстрее установленной в системе эффективной скорости звука. Благодаря этому часть возмущения преодолела границу, которая должна была его удерживать.

Исследователь также обнаружил интересную закономерность: чем глубже внутри горизонта он изменял бит, тем меньшая доля возмущения достигала внешней области. Причём интенсивность этой утечки уменьшалась экспоненциально по мере удаления от границы.

Означает ли это, что и настоящие чёрные дыры способны выпускать наружу сигналы подобным способом? Нет. Цифровая конструкция воспроизводит лишь отдельные свойства чёрных дыр, а не всю физику пространства-времени. В частности, короткие волны в ней подчиняются правилам, которые отличаются от поведения света в общей теории относительности.

Но именно в этом заключается научная ценность эксперимента. Он показывает, что свойства горизонта событий в искусственных моделях зависят от физических правил, на которых построена система. Изменение этих правил может приводить к совершенно неожиданным результатам.

Разработанная Флаки цифровая чёрная дыра позволяет изучать подобные эффекты с высокой точностью, меняя условия эксперимента буквально на уровне отдельных битов. Это открывает возможность проверять, какие свойства горизонтов событий сохраняются в разных моделях, а какие зависят от особенностей среды.

Пока работа опубликована в виде предварительной научной статьи и ещё не прошла независимое рецензирование. Тем не менее эксперимент демонстрирует необычный подход к изучению гравитационных явлений: вместо попыток приблизиться к настоящей чёрной дыре исследователи могут создавать управляемые аналоги, чтобы выяснять, как устроены границы, за которыми перестают действовать привычные представления о распространении волн.