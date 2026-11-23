Конференция ООН по вопросам климата завершилась провалом — РФ не смогла договориться с ЕС

31-я конференция ООН по изменению климата, проходившая в турецкой Анталии, завершилась без принятия итоговой резолюции. Чтобы достичь соглашения, ее работа была продлена на два дня, но эти усилия не увенчались успехом.

Россия и арабские производители нефти и газа выступили категорически против того, чтобы в коммюнике упоминалось ископаемое топливо – главная причина глобального потепления. Именно борьба с ним была главной темой двухнедельных дискуссий. ЕС настаивал на этом пункте.

«Недопустимо, чтобы в итоговом документе не было ни одного упоминания ископаемого топлива и необходимости отказа от его использования. Именно поэтому Европейский Союз категорически возражает против этого текста», – заявил министр экологии Ирландии Дарра О»Брайен.

Есть еще одно принципиальное разногласие: африканские страны потребовали выделить средства на адаптацию к последствиям изменения климата. Европейские государства, понимающие, что платить придется им, заявили, что этот пункт неприемлем.

В последний раз коммюнике не удалось согласовать на климатическом саммите 2009 года, проходившем в Копенгагене. Следующая конференция пройдет в будущем году в Эфиопии.