Зеленский — Украина уничтожила у берегов Ливии новейший российский корвет «Меркурий»

Президент Украины Владимир Зеленский официально сообщил, что 22 ноября у берегов Ливии украинскими морскими беспилотниками был уничтожен российский корвет «Меркурий» и поражен сухогруз ANGARA.

«Образцовая наша украинская операция в ответ на российскую войну. Благодарю воинов Службы безопасности Украины и всех наших Сил обороны Украины, которые были задействованы для выполнения этих задач. Вчера и сегодня подробно получал доклады о шагах в операции -поставленные цели достигнуты», – написал он.

В операции в Южном Средиземноморье были задействованы семь морских дронов украинского производства. «Несмотря на попытки противника оказать сопротивление, был потоплен один из новейших российских кораблей – корвет «Меркурий», который был принят на вооружение во время полномасштабной войны в 2023 году. Вместе с корветом был уничтожен и боевой вертолет Ка-27″, – отметил глава государства.

Судьба экипажа неизвестна, однако «Аль-Джазира» передает, что в результате атаки есть погибшие – граждане как России, так и Ливии. На корабле начался пожар. Данные спутниковой съемки свидетельствуют, что корабль перевернулся и затонул, над поверхностью моря остается его днище.