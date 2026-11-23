Почему мозг управляет телом крест-накрест? Новая теория объясняет эволюционную загадку

Правое полушарие человеческого мозга управляет левой стороной тела, а левое — правой. Аналогичным образом устроена обработка многих чувствительных сигналов: информация от правой половины тела поступает преимущественно в левую половину мозга, и наоборот. Такая перекрёстная организация встречается у большинства позвоночных животных. Но почему эволюция выбрала столь необычную схему?

Учёные пытаются ответить на этот вопрос уже много десятилетий. Теперь нейробиологи Мартин Вессендорф и Дэниел Ван из Миннесотского университета предложили новое объяснение. Согласно их гипотезе, всё началось более 500 миллионов лет назад с устройства зрительной системы древних рыб. А остальные отделы мозга впоследствии просто приспособились к уже существующей схеме.

Чтобы разобраться в происхождении этой особенности, исследователи проанализировали научные работы, посвящённые нервной системе разных групп позвоночных — от земноводных до млекопитающих. Они не проводили новых экспериментов, а попытались восстановить эволюционную историю нервных связей, сопоставив особенности строения мозга у разных животных.

По их предположению, первые перекрёстные связи возникли в зрительной системе бесчелюстных рыб, живших более полумиллиарда лет назад. У этих древних животных свет, попадавший в глаза, естественным образом формировал перевёрнутое изображение. При этом зрительные сигналы от каждого глаза передавались на противоположную сторону определённого отдела среднего мозга, отвечающего за обработку зрительной информации.

Этот отдел называется зрительной крышей среднего мозга. У млекопитающих ему соответствует структура, известная как верхние холмики четверохолмия. Именно здесь, по мнению авторов, могла сформироваться первоначальная перекрёстная схема, которая впоследствии повлияла на развитие всей нервной системы.

По мере эволюции позвоночных к зрению добавлялись и усложнялись другие системы восприятия: осязание, чувствительность к вибрациям и боли. Их нервные пути постепенно приспосабливались к уже существующей организации мозга. Аналогичным образом развивались и двигательные системы, управляющие движениями тела.

В результате перекрёстные связи закрепились задолго до появления современных млекопитающих. По оценке исследователей, когда около 165 миллионов лет назад возникли настоящие млекопитающие, некоторые системы передачи чувствительных сигналов и управления движениями уже использовали такую организацию почти 200 миллионов лет.

Позднее у млекопитающих развилась более сложная кора больших полушарий. Однако перестраивать всю нервную систему заново эволюции не требовалось. Гораздо проще было подключить новые структуры к уже существующим нервным путям, сохранив их перекрёстную организацию.

Именно поэтому, считают авторы гипотезы, правое полушарие нашего мозга в итоге оказалось связано преимущественно с левой половиной тела, а левое — с правой. Дело могло быть не в том, что такая схема изначально представляла собой идеальное инженерное решение, а в том, что она сформировалась очень давно и стала основой для последующих изменений.

Ранее учёные предлагали и другие объяснения. Согласно одним гипотезам, перекрёстное расположение нервных путей обеспечивает более эффективную работу мозга. Другие связывали его с предполагаемым скручиванием тела далёкого предка позвоночных в ходе эволюции. Однако авторы новой работы считают, что эти объяснения недостаточно учитывают последовательность появления разных нервных систем.

При этом новая теория пока остаётся гипотезой. Чтобы проверить её, потребуются дополнительные исследования. Особенно ценными могли бы оказаться ископаемые остатки древних бесчелюстных рыб возрастом около 500 миллионов лет, если они позволят получить сведения об устройстве их нервной системы.

Ещё один способ проверки — подробное изучение нервных связей у современных животных, мозг которых пока исследован недостаточно хорошо. В частности, учёные предлагают обратить внимание на птиц и крокодилов. Сравнение их нервных систем с системами других позвоночных поможет установить, на каких этапах эволюции появились различные перекрёстные пути.

Авторы также предполагают, что у большинства позвоночных существующая перекрёстная организация нервных связей окажется эффективнее возможных альтернатив, при которых каждая половина мозга управляла бы своей стороной тела. Но это предсказание ещё предстоит проверить.

Если гипотеза подтвердится, одна из самых характерных особенностей человеческого мозга получит довольно простое эволюционное объяснение: мы управляем телом крест-накрест потому, что наша нервная система до сих пор использует принцип организации, возникший у далёких предков сотни миллионов лет назад.

Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Neuroanatomy.