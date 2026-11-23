Учёные выяснили, в какое время лучше завтракать, чтобы прожить дольше

Время завтрака может быть связано с продолжительностью жизни не меньше, чем привычный рацион. К такому выводу пришли учёные, изучив данные более 31 тысячи человек. Оказалось, что у людей, которые впервые едят только после полудня, риск преждевременной смерти заметно выше, чем у тех, кто завтракает ранним утром. Причём разница в ожидаемой продолжительности жизни между этими группами достигала почти двух с половиной лет.

Исследователи проанализировали сведения о 31 044 американцах старше 40 лет, участвовавших в национальном исследовании здоровья и питания с 1999 по 2018 год. Участники сообщали, что именно они ели и пили в течение предыдущих суток и в какое время. За первый приём пищи учёные принимали любое употребление калорий после четырёх часов утра — даже если это был всего лишь напиток. Аналогичным образом определялось время последнего приёма пищи.

Затем эти данные сопоставили со статистикой смертности до конца 2019 года. За период наблюдения, медианная продолжительность которого составила 8,6 года, умерли 7129 участников, в том числе 2259 — от сердечно-сосудистых заболеваний.

Выявилась довольно чёткая закономерность: чем позже человек начинал есть, тем выше оказывался риск смерти. По сравнению с теми, кто завтракал между семью и восемью утра, у людей с первым приёмом пищи между восемью и десятью часами риск смерти от любых причин был выше на 10%. Если завтрак откладывался до десяти утра — полудня, разница достигала 19%, а после полудня — уже 29%.

Особенно заметной оказалась связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У участников, впервые принимавших пищу после двенадцати часов дня, риск смерти от таких болезней был на 46% выше, чем у завтракавших между семью и восемью утра. Согласно расчётной модели, в возрасте 50 лет ожидаемая продолжительность жизни людей из группы с поздним первым приёмом пищи была в среднем на 2,46 года меньше.

Однако с ужином ситуация оказалась не такой однозначной. Можно было бы предположить, что чем раньше человек заканчивает есть, тем лучше. Но исследование показало другую картину.

За точку сравнения учёные взяли последний приём пищи между семью и восемью часами вечера. У тех, кто прекращал есть до семи, риск смерти от любых причин оказался на 13% выше. А у людей, которые ели после полуночи, — на 27% выше. С последней группой также была связана расчётная потеря 2,35 года ожидаемой продолжительности жизни в возрасте 50 лет.

Наименьший риск в статистической модели наблюдался примерно при завершении питания в восемь часов вечера. При этом последний приём пищи между восемью вечера и полуночью не сопровождался статистически значимым повышением смертности по сравнению с интервалом от семи до восьми.

Почему время еды вообще может иметь значение? Одна из возможных причин связана с биологическими часами организма. Наши внутренние ритмы регулируют не только сон и бодрствование, но и обмен веществ. Время приёма пищи служит одним из сигналов, по которым внутренние часы отдельных органов согласуют свою работу.

По словам одного из авторов исследования, специалиста по питанию Чжилэя Шаня, поздний завтрак и ночные перекусы могут нарушать эту согласованность, влияя на обмен глюкозы и жиров. Эксперименты на животных также указывают на возможную связь неправильного времени питания с накоплением жира в печени, увеличением массы тела и нарушением внутренних биологических ритмов. Однако пока неизвестно, объясняют ли эти механизмы обнаруженную связь со смертностью у людей.

Интересно, что продолжительность ежедневного периода питания сама по себе не показала устойчивой связи с риском смерти. Когда исследователи учитывали время первого приёма пищи, значение количества часов между завтраком и ужином зависело от того, когда человек начинал есть. Это означает, что ориентироваться исключительно на продолжительность голодания между последним и первым приёмами пищи может быть недостаточно.

При этом авторы подчёркивают важное ограничение: обнаруженная связь ещё не доказывает, что поздний завтрак сокращает жизнь. Возможно и обратное объяснение — люди начинают есть позже из-за уже существующих проблем со здоровьем, плохого сна, сменной работы или особенностей образа жизни.

Например, участники, которые заканчивали есть очень рано, чаще были старше, реже принимали пищу и чаще имели хронические заболевания. Поэтому повышенная смертность в этой группе могла объясняться не временем ужина, а состоянием здоровья.

Учёные учитывали возраст, курение, физическую активность, качество питания, массу тела, доходы и имеющиеся заболевания. Тем не менее полностью исключить влияние других обстоятельств невозможно. К тому же время еды определялось преимущественно по рассказу участников об одних сутках, а такой день необязательно отражает привычки человека на протяжении многих лет.

Поэтому исследователи не советуют резко менять режим питания только ради определённых часов на циферблате. Более разумный подход — придерживаться регулярного распорядка сна и питания, не откладывать первый приём пищи на вторую половину дня без необходимости и избегать частых ночных перекусов. При этом качество самого рациона и общий образ жизни остаются не менее важными.

Исследование опубликовано в научном журнале European Journal of Clinical Nutrition.