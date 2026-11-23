Польские власти официально подтвердили — на территории страны упали три российские ракеты Х-101

Окружная прокуратура Люблина сообщила о завершении проверки объектов, упавших 20 ноября на востоке Польши. Экспертиза установила: во всех трех случаях речь идет о российских крылатых ракетах Х-101.

«Специалисты по вооружениям и военным технологиям также установили, что все они были произведены в четвертом квартале 2026 года на заводе в подмосковной Дубне» – говорится в сообщении.

23 ноября на встрече представителей стран NATO, которая пройдет в Брюсселе, будет обсуждаться вопрос о нарушении Россией воздушного пространства Польши. Этот же вопрос вынесен на повестку дня 72-й сессии Парламентской ассамблеи альянса, на которую приглашен и Владимир Зеленский.

Падение российских ракет на польской территории – новая эскалация в гибридной войне, которую ведет режим Владимира Путина против западных стран. Бездействие NATO подталкивает Россию к тому, что еще более смещать границы дозволенного, а возможно – и к военному нападению на страны блока.