Где находился Древний Китай

Древний Китай зародился в долинах двух крупных рек на востоке Азии – Янцзы и Хуанхэ, там, где имелись благоприятные географические условия для жизни древних людей. Это район Великой Китайской равнины – регион с удобными равнинными участками значительной площади, которые подходят для выращивания различных сельскохозяйственных культур. Среднее и нижнее течение рек Хуанхэ и Янцзы – это регион с муссонным климатом, с мягкой и непродолжительной зимой, где выпадающих осадков достаточно для возделывания полей.

В среднем течении река Хуанхэ протекает через лессовое плато: здесь рыхлые, плодородные, удобные для обработки почвы, поэтому земледелие здесь было возможно с самым примитивным набором орудий, до появления плугов. В долине Хуанхэ выпадает около 500-600 мм. осадков в год. И этого достаточно для возделывания просо: эта культура была основой существования древних очагов китайской цивилизации на севере.

Южнее, в долине реки Янцзы сформировался второй очаг, где аграрное общество существовало за счет выращивания риса, а позднее риса на заливных полях. Климат на юге теплее, а осадков здесь уже чуть больше – до 800-1000 мм в год, что как раз подходит для влаголюбивого риса.

К середине II тысячелетия до нашей эры на территории Великой Китайской равнины сформировалось древнекитайское государство Шан: династия правила примерно с 1600 по 1046 гг. до н. э. Территория, которую занимало государство Шан и столичные города, показаны на карте ниже.

Источник https://ru.wikipedia.org/wiki/Шан_(династия)?ysclid=mwefne26qz932072219

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