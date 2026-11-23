Купидон оказался евреем

В отделе рукописей библиотеки Конгресса США найден считавшийся утраченным древнеримский манускрипт «Подлинная история богов и богинь», написанный в III веке до нашей эры.

«Этот документ проливает свет на настоящие этнические корни римских божеств, так как его авторы попытались представить подробнейшие биографии всех существ, которым поклонялись», – сказал главный хранитель рукописного фонда Иосиф Гольдштейн.

Особое внимание специалисты обратили на Купидона – оказалось, что бог любви и страсти родился в Иудее в еврейской семье и первые годы жизни носил имя Давид.

«В возрасте 10 лет юный Давид переехал в Рим, где по воле и желанию богов обрёл силы дарить людям прекрасные чувства. В своём новом обличии он получил имя «Страстное желание» и начало свой божественный путь», – говорится в античном документе.

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