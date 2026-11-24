Лазерная ПВО Photon Matrix способна уничтожать до 30 комаров в секунду

Стартап из КНР выпустил Photon Matrix — установку для лазерной защиты от кровожадных комаров. Главное — заявленная способность обнаруживать, распознавать, отслеживать и поражать крошечные цели прямо в полете. Встроенный лидар посылает импульсы света и непрерывно отслеживет их отражения в трехмерном пространстве, ведя наблюдение за домом. Набор датчиков — камера и миллиметровый радар — помогает понять, комар ли это, а параметры вроде размера, скорости и характера движения отсеивают не-комаров.

Когда цель подтверждена, ИИ предсказывает траекторию и корректирует прицел лазера, а наводит его набор зеркал под управлением гальванометров. Мощный лазер 4 класса выпускает сконцентрированный импульс, призванный повредить крылья комара и лишить его способности держаться в воздухе (а не обязательно убить). Устройство обнаруживает движущиеся со скоростью до 1 м/с цели в радиусе 6 метров, поле сканирования — около 90 градусов по горизонтали. Создатели заявляют время отклика около 3 миллисекунд и способность поражать до 30 комаров в секунду.

Компания уже подтвердила несколько тысяч предварительных заказов и утверждает, что получила сертификат CE. Однако к системе остаются некоторые важные вопросы. Первый — безопасность: мощный лазер способен необратимо повредить глаза, хотя производитель заявляет о защитных механизмах, включая обнаружение людей и животных, ограничения по дистанции до фона и определение отражающих поверхностей. Второй — потенциальный экологический ущерб: система, по ошибке выводящая из строя похожих на комаров насекомых, может влиять на нецелевые виды.Источник — Techeblog