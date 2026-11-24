МИД РФ — действия Эстонии граничат с открытой войной

Временный поверенный в делах Эстонии в РФ был вызван 23 ноября в МИД РФ. «Заявлен решительный протест в связи с голословным обвинением РФ в неудавшемся поджоге предприятия ВПК под Таллином и решением эстонского правительства в этой связи закрыть пункты пропуска на российско-эстонской границе с 1 декабря», – говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

«Очередная антироссийская выходка эстонской стороны ложится в копилку многочисленных враждебных действий, предпринятых этим прибалтийским государством за прошедшие годы. Эстония продолжает активную поддержку киевского режима, негласно предоставляет своё воздушное пространство для пролётов украинских дронов с целью осуществления атак на Северо-Запад России, что фиксировалось российской стороной объективно и доказательно уже не раз. Эстонскому дипломату было вновь указано, что такие провокационные и чрезвычайно опасные действия находятся на грани развязывания открытой войны с Россией», – заявляют на Смоленской площади.

«В Эстонии набирают обороты репрессивные действия, направленные против русскоязычных и «инакомыслящих» жителей этой страны, не готовых слепо следовать официальным нарративам властей по тотальному очернению России. Для решения «русского вопроса» Таллин прибегает не только к запрету русского языка на всех уровнях, но и к уголовным преследованиям, депортациям тех, кто симпатизирует нашей стране и стремится сохранить право на доступ к родному языку и культуре. В своих полицейских методах власти не пренебрегают даже принудительными инструментами и угрозой полной ликвидации Эстонской православной христианской церкви», – считает ведомство.

МИД РФ заявляет: в ходе встречи было подчёркнуто, что российская сторона оставляет за собой право на принятие комплексных политико-дипломатических мер, направленных на защиту национальных интересов РФ и законных прав граждан нашей страны.

Напомним, что Государственная дума РФ, позволяющий по решению президента использовать формирования Вооруженных сил РФ для защиты российских граждан, подвергающихся преследованию за границей. Закон делает особенно уязвимыми граничащие с Россией балтийские государства, которые РФ обвиняет в преследовании «соотечественников».