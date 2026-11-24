Преподаватель «Бауманки», осужденный за украинские песни, вышел на свободу

В российском городе Кирово-Чепецк освобожден из колонии бывший преподаватель МГТУ имени Баумана Александр Нестеренко, который в 2024 году был приговорен к трем годам тюрьмы из-за публикации украинских песен, пишет «Медиазона».

Поводом для уголовного дела стали два видео и три аудиозаписи: «Ми ростем» группы «Воплі Відоплясова» и песни «Зродились ми великої години» и «Батько наш – Бандера, Україна – мати». Вызванные на процесс студенты свидетельствовали против Нестеренко.

Эксперты оценили песни как экстремистские. Подсудимый вины не признал. «Это вы бомбите украинцев три года и возбуждаете в них ненависть, а я никакую ненависть не возбуждал», – заявил он.