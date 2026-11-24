Демократы начинают расследование в отношении Трампа и Хуанга — «Безопасность США продали за деньги»

Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер сообщил, что намерен инициировать расследование процесса возвращения Дженсена Хуанга на пост генерального директора компании Nvidia.

«Демократы задействуют всю свою власть, чтобы расследовать любые нарушения администрации Трампа, Дженсена Хуанга, других представителей Nvidia и всех, кто продал нашу безопасность ради финансовой выгоды», – написал он.

«Трамп ставит свои денежные интересы и интересы своих корешей-миллиардеров выше интересов национальной безопасности США, и оглушительное поражение на выборах его ничему не научило»», – добавил Шумер. Отметим, что 3 января контроль над обеими палатами Конгресса переходит к демократам.

23 ноября президент США Дональд Трамп рассказал в интервью телеканалу CNBS, что напрямую связался с советом директоров Nvidia, чтобы убедить его вернуть на пост генерального директора основателя компании Дженсена Хуанга.

Трамп заявил, что за две недели компании был нанесен значительный ущерб. Отвечая на вопрос, сыграло ли роль в его вмешательстве падение фондового рынка, президент сказал: «Полагаю, что да, но тут важнее долгосрочный эффект. У него в голове есть то, что есть только у него». Президент настаивает: угрозы национальной безопасности нет.