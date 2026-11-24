Бывший глава аппарата главы Пентагона призвал к его отставке из-за войны с Ираном

Джо Каспер, занимавший пост главы аппарата министра обороны в первые месяцы администрации Дональда Трампа, призвал главу ведомства Пита Хегсета уйти в отставку из-за провалов в ведении войны с Ираном.

Чтобы описать ход войны с Ираном, отставной чиновник использовал словосочетание «полная задница» (shitshow). Он подверг критике увольнение министром высокопоставленных сотрудников Пентагона и чрезмерное внимание к собственному публичному имиджу.

По его словам, кадровая политика министра по сути оставила вооруженные силы США без командования: «Возможности Пита эффективно выполнять свою работу ограничены, и очень скоро он окончательно утратит всякую способность быть эффективным. Ему пора уйти».

Высокопоставленный представитель Пентагона отверг обвинения Каспера, назвав его недовольным бывшим сотрудником и обвинив в распространении вымышленных слухов.