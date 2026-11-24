ДНК с Туринской плащаницы преподнесла сюрприз спустя столетия

На Туринской плащанице, которую традиционно связывают с погребением Иисуса Христа, обнаружили генетические следы растений из Америки, домашних животных и множества людей. Среди находок оказалась даже ДНК учёного, исследовавшего реликвию почти полвека назад. Всё это позволило восстановить некоторые подробности непростой истории знаменитого полотна, хотя вопрос о его подлинности по-прежнему остаётся открытым.

Туринская плащаница представляет собой льняную ткань с изображением человеческого тела. Первые достоверные письменные упоминания о ней относятся к 1354 году. С тех пор происхождение полотна остаётся предметом споров, а учёные продолжают искать способы выяснить, где и когда оно было изготовлено.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, международная группа специалистов провела наиболее подробный на сегодняшний день анализ ДНК, сохранившейся на плащанице. Для этого использовали образцы, собранные ещё в 1978 году, но изучили их с помощью современных технологий.

В отличие от предыдущих исследований, специалисты применили метод, позволяющий одновременно прочитать миллионы фрагментов ДНК без предварительного многократного копирования. Это снижает вероятность искажения результатов и позволяет обнаруживать генетический материал самых разных организмов, даже если его осталось совсем немного.

Результаты оказались неожиданно разнообразными. На ткани нашли человеческую ДНК, связанную с различными генетическими линиями, в том числе европейскими и ближневосточными. Кроме того, исследователи обнаружили следы собак, кошек, свиней, лошадей, крупного рогатого скота и кур.

Однако особенно интересными оказались растительные находки. Среди них присутствовали пшеница, кукуруза, морковь, бананы, апельсины, арахис и картофель. Также обнаружились генетические следы средиземноморского красного коралла, который в прошлом широко использовали для изготовления украшений и декоративных предметов.

Некоторые из этих находок помогают понять, в какие исторические периоды плащаница могла подвергаться загрязнению посторонним биологическим материалом. Например, кукуруза и арахис происходят из Америки, а распространение бананов и апельсинов в Европе было связано с развитием торговых путей.

По мнению авторов исследования, совокупность растительных и животных следов указывает на то, что часть генетического материала попала на ткань не раньше позднего Средневековья, в том числе в столетия после путешествий Марко Поло и Колумба.

При этом наличие относительно поздней ДНК совершенно не означает, что само полотно было изготовлено в соответствующую эпоху. Генетический материал мог попадать на него гораздо позже — при хранении, перевозке, ремонте или непосредственном контакте с людьми.

Наглядное подтверждение этому нашлось в самих результатах. Значительная часть обнаруженной человеческой ДНК совпала с генетическим материалом покойного профессора Пьерлуиджи Баймы Боллоне. Именно он в 1978 году собирал образцы плащаницы, которые теперь повторно исследовали специалисты.

Таким образом, даже действия современных учёных оставили на древнем предмете заметный генетический след. Это показывает, насколько осторожно нужно интерпретировать подобные находки: присутствие чьей-либо ДНК на историческом артефакте ещё не доказывает, что этот человек контактировал с ним в далёком прошлом.

Исследователи также провели радиоуглеродный анализ двух нитей, взятых из реликвария, в котором хранилась плащаница. Одна из них была датирована периодом между 1451 и 1622 годами, другая — между 1642 и 1800 годами.

Эти результаты согласуются с известными эпизодами ремонта плащаницы. В 1534 году ткань восстанавливали после пожара во французском городе Шамбери, а в 1694 году проводили дополнительные работы.

Однако датировка этих нитей не позволяет установить возраст всего полотна. Она лишь подтверждает, что за столетия существования плащаница подвергалась вмешательствам, которые могли оставить на ней дополнительные материалы и биологические следы.

По словам судебного эксперта Ноэми Прокопио из Ланкаширского университета, плащаницу можно рассматривать как своеобразный архив генетической информации. На протяжении веков на ней накапливались следы контактов с людьми и окружающей средой.

Главный вопрос — действительно ли ткань когда-то покрывала тело Иисуса Христа — новое исследование не разрешает. Зато оно показывает, насколько сложной оказалась биологическая история знаменитой реликвии и как много сведений может сохраняться даже в образцах, собранных почти 50 лет назад.

Авторы считают, что дальнейшее сравнение обнаруженной ДНК с генетическими следами на других старинных тканях и исторических предметах поможет лучше понять происхождение подобных материалов и пути их распространения. Современные методы анализа позволяют извлекать информацию, которая ещё несколько десятилетий назад оставалась недоступной.