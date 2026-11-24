Пентагон рассекретил еще 43 случая наблюдений за НЛО

Пентагон опубликовал очередную (восьмую по счету) порцию архивных отчетов об НЛО в рамках специальной президентской программы. Она показала важный факт: Министерство войны не стало отрицать, что рассекречивает только те случаи, которые не были раскрыты. Когда собранных данных с лихвой хватило, чтобы понять «не человеческую» природу явления, но при этом сделать какие-то выводы о наблюдаемых объектах специалисты не смогли.

Самым ярким примером стал отчет от 16 декабря 1953 года с индексом DOW-UAP-D206. Событие произошло недалеко от Агуры и Пойнт-Мугу в Южной Калифорнии, его свидетелями стали инженер компании Lockheed Кларенс Джонсон и его коллеги. Они как раз проводили летные испытания новой техники, в их распоряжении было много аппаратуры для слежения за ней, а все присутствующие были опытными специалистами в своем деле.

Джонсон, инженеры и пилоты самолета Lockheed WV-2 засекли некий объект вытянутой эллиптической формы, темного цвета, с четкими гранями, который нельзя было спутать с облаком или каким-то атмосферным явлением. В отчете нет никаких данных с приборов, но налицо уже широко известный факт – чаще всего НЛО видят при испытаниях новой военной техники или вооружения. Также в публикации есть шесть материалов 1952 года, когда ЦРУ вынуждено было собирать команды ученых для анализа природы замеченных НЛО, потому что военные заподозрили в них угрозу национальной безопасности. Уж больно удачно их появления «совпадали» с испытаниями нового оружия.

Из публикации Пентагона также стало известно, что данные об НЛО собираются в гораздо больших масштабах, чем принято считать. Например, этим занимаются подрядчики Пентагона на своих объектах. Кроме того, данные собирают автоматические системы, вроде инфракрасных датчиков на военной технике, которую отправляют на Ближний Восток. И везде прослеживается один почерк: случаи, когда военные и власти хоть как-то разобрались в ситуации с НЛО, публикации не подлежат. Только неизвестное и нераскрытое.Источник — Interesting engineering