От лаборатории до аптеки: как создают новые лекарства

Сегодня мы привыкли к доступности самых разных лекарств. Аптечные полки ломятся от ярких коробочек, да и в домашней аптечке как минимум дюжина средств всегда под рукой… Но задумывались ли вы, какой путь проходят лекарства, прежде чем возникнуть в нашей повседневной жизни? Разработка нового препарата может занимать 10–15 лет, а большинство соединений, поначалу казавшихся перспективными, отсеивается еще на этапе исследований. Так как же ученые находят будущие лекарства, проверяют их эффективность и безопасность и почему далеко не все разработки доходят до пациентов? Давайте проследим весь этот путь — от первоначальной идеи до готовой таблетки.

История лекарств началась задолго до появления современной медицины. Например, в глубокой древности для лечения в ход шло практически все, что предлагала природа: корни и листья растений, древесная кора, минералы, смолы и вещества животного происхождения. Правда, отличить действительно полезное средство от опасного или совершенно бесполезного тогда было непросто.

На протяжении многих столетий лекарства создавались преимущественно методом проб и ошибок, нередко лечение причиняло пациенту больше вреда, чем сама болезнь. И все же именно этот многовековой опыт заложил основу для будущих научных открытий. Постепенно ученые научились выделять действующие вещества из природного сырья, изучать их химическую структуру и выяснять, каким образом они воздействуют на организм. Появились первые синтетические лекарства, антибиотики, гормональные препараты и множество других средств, изменивших возможности медицины. Однако при всех технологических достижениях главная задача остается прежней: найти вещество, которое сможет помочь человеку, не причинив ему неоправданного вреда.

С чего начинается создание лекарства

Разработка нового лекарства начинается задолго до появления первых экспериментальных образцов. Прежде всего, ученым необходимо разобраться в самом заболевании: что происходит в организме, какие клетки и биологические процессы в нем участвуют, почему возникают симптомы и на каком этапе можно вмешаться, чтобы остановить развитие болезни. При этом исследователи изучают не только причины заболевания, но и недостатки уже существующих методов лечения.

Один из главных этапов такого исследования — поиск молекулярной мишени. Так называют определенную структуру в организме или возбудителе заболевания, воздействие на которую способно дать лечебный эффект. Чаще всего это белки, в том числе ферменты и клеточные рецепторы, но мишенями могут быть также ДНК или РНК. Например, некоторые белки участвуют в бесконтрольном делении опухолевых клеток, другие помогают вирусам проникать внутрь клеток, а третьи регулируют воспалительные процессы.

Задача исследователей — найти способ изменить работу выбранной мишени. Иногда ее активность необходимо подавить, а иногда, наоборот, усилить.

Завод по производству лекарственных препаратов на производственной площадке «Алабушево» в Зеленограде. Изображение: Агентство «Москва»

Однако обнаружить подходящую мишень — только половина дела. Необходимо еще доказать, что воздействие на нее действительно поможет пациенту. Для этого исследователи проводят эксперименты с клеточными культурами, изучают генетические изменения и проверяют, как подавление или активация определенного белка влияет на развитие заболевания. Ведь даже если белок тесно связан с болезнью, вмешательство в его работу может оказаться бесполезным или нарушить другие жизненно важные процессы.

Впрочем, далеко не все лекарства находят таким путем. Иногда исследователи действуют в обратном направлении: проверяют, как различные вещества влияют на живые клетки, и обнаруживают неожиданный лечебный эффект. После этого начинается поиск объяснения, почему соединение работает. Бывает и так, что давно известный препарат оказывается полезен против совершенно другого заболевания.

Но независимо от выбранного пути следующий большой вопрос один: какое вещество сможет обеспечить необходимый лечебный эффект и при этом будет достаточно безопасным?

Как находят действующее вещество

В мире существуют миллионы известных химических соединений, а еще больше молекул можно теоретически создать. Но как среди этого разнообразия обнаружить ту, которая однажды может стать лекарством?

Для первоначального отбора широко используют два подхода.

Виртуальный скрининг (in silico). Вместо того чтобы сразу синтезировать и испытывать тысячи веществ, ученые сначала проверяют их на компьютере. Специальные программы анализируют огромные библиотеки химических соединений и прогнозируют, насколько хорошо молекула сможет взаимодействовать с выбранной мишенью. Один из распространенных методов называется молекулярным докингом: компьютер пытается определить, как вещество расположится в участке связывания белка и какие взаимодействия могут между ними возникнуть.

Сегодня для этих задач все активнее применяют искусственный интеллект. Алгоритмы машинного обучения помогают анализировать химические структуры, прогнозировать некоторые свойства соединений и находить перспективные варианты среди огромного количества кандидатов. Однако компьютерный прогноз еще не доказывает, что вещество действительно работает. Молекула, идеально подходящая к белку в цифровой модели, может оказаться совершенно бесполезной в живой клетке.

Высокопроизводительный скрининг. Здесь в дело вступают уже настоящие вещества и лабораторные роботы. Автоматизированные системы позволяют проверять десятки и даже сотни тысяч химических соединений. Эксперименты проводят в специальных планшетах с множеством крошечных лунок, куда помещают исследуемые вещества вместе с клетками, ферментами или другими биологическими компонентами.

Роботизированные манипуляторы дозируют растворы, а измерительные приборы регистрируют изменения: например, подавление активности фермента, изменение клеточного сигнала или гибель опухолевых клеток. Благодаря автоматизации ученые могут за сравнительно короткое время выполнить объем экспериментов, на который при ручной работе потребовались бы месяцы.

Оба метода часто дополняют друг друга. Компьютер помогает сократить круг поиска, а лабораторные испытания показывают, насколько оправдались прогнозы, основанные на компьютерном поиске.

Но обнаружить активное вещество — еще не значит найти лекарство. Первые соединения, продемонстрировавшие нужный эффект при проверке, называют хитами (от английского hit — «попадание»). Их исследуют повторно, чтобы убедиться, что результат не был случайностью или следствием ошибки измерения. Затем проверяют, насколько избирательно вещество действует на мишень, не влияет ли на другие биологические процессы и обладает ли подходящими физико-химическими свойствами.

Самые перспективные соединения становятся основой для дальнейшей работы. Их структуру изменяют, пытаясь усилить полезное действие, улучшить растворимость, стабильность и снизить возможную токсичность. На этом этапе выделяют так называемые лидерные соединения, из которых в дальнейшем могут получить кандидатов для доклинических исследований.

В итоге на финише этапа первоначального поиска огромное количество потенциальных вариантов сокращается до сравнительно небольшой группы веществ.

Работа опытно-промышленного комплекса фармацевтической группы компаний «ХимРар» в Химках. Изображение: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Лабораторные исследования нового препарата

Итак, потенциально полезная молекула найдена. Казалось бы, самое сложное позади, но на самом деле работа только начинается. Вещество, успешно показавшее себя при первоначальном отборе, еще далеко от готового лекарства. Оно может плохо растворяться в воде, быстро разрушаться, недостаточно эффективно проникать в клетки или воздействовать не только на больные, но и на здоровые ткани. Поэтому на следующем этапе ученым предстоит разобраться, насколько перспективна находка и можно ли улучшить ее свойства.

1. Первым делом начинается длительный процесс химической оптимизации, на котором в работу над новым препаратом включаются специалисты по медицинской химии. Они целенаправленно изменяют химическую структуру соединения: заменяют одни атомы или функциональные группы другими, меняют их расположение в молекуле, укорачивают молекулярные цепочки или добавляют новые фрагменты, затем сравнивают результаты экспериментов. Иногда приходится создавать и испытывать десятки или сотни производных, прежде чем удастся добиться нужного сочетания свойств.

2. Следующий важнейший этап — исследования in vitro, что в переводе с латыни означает «в стекле». В зависимости от назначения будущего препарата исследователи используют разные экспериментальные модели. Например, при разработке противоопухолевого средства изучают его воздействие на раковые клетки, при поиске антибиотиков — способность подавлять рост бактерий, а при создании противовирусных препаратов — влияние на проникновение или размножение вируса в клетках.

Причем одного положительного результата недостаточно. Ученым необходимо установить, при какой концентрации вещество начинает действовать, насколько выражен его эффект и что происходит при увеличении дозы. Для этого клетки обрабатывают растворами с различными концентрациями исследуемого соединения и наблюдают за их реакцией.

Особое внимание уделяют избирательности действия. Например, если потенциальный противоопухолевый препарат уничтожает раковые клетки, но при той же концентрации столь же сильно повреждает здоровые, его применение может быть связано с серьезными рисками. Поэтому действие вещества сравнивают на разных типах клеток, оценивая не только эффективность, но и первые признаки токсичности.

Однако обычные клеточные культуры имеют существенный недостаток: условия их существования заметно отличаются от происходящего внутри человеческого организма. Клетки, выращенные на плоской поверхности лабораторного планшета, не всегда ведут себя так же, как в настоящей ткани.

Работа опытно-промышленного комплекса фармацевтической группы компаний «ХимРар» в Химках. Изображение: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Поэтому современные исследователи все чаще используют трехмерные клеточные модели органоиды — миниатюрные структуры, воспроизводящие некоторые особенности органов, — и системы «орган-на-чипе», в которых клетки находятся в специально созданном микроокружении.

Параллельно исследователи выясняют, что может произойти с веществом после попадания в организм. Дело в том, что высокая активность в лаборатории еще не гарантирует лечебного эффекта. Например, молекула может разрушиться под действием пищеварительных ферментов, плохо всасываться в кишечнике или слишком быстро перерабатываться печенью.

Поэтому уже на ранних этапах изучают растворимость соединения, его химическую и метаболическую стабильность, способность проходить через биологические мембраны и взаимодействовать с белками крови.

Тем не менее, даже если результаты лабораторных экспериментов выглядят многообещающе, делать вывод о пригодности вещества для лечения человека еще рано. Поэтому наиболее перспективным соединениям предстоит пройти следующий этап — доклинические исследования, позволяющие гораздо подробнее оценить их действие и возможные риски.

Что такое доклинические исследования

Задача доклинических исследований — оценить действие нового вещества, возможные побочные эффекты и риски для организма. Часть экспериментов проводится на клеточных культурах и других лабораторных моделях, однако для изучения сложных взаимодействий между органами пока нередко необходимы исследования на животных. Чаще всего используют мышей и крыс, реже — другие виды. При этом применение животных должно быть научно обосновано.

На этом этапе ученые изучают несколько ключевых характеристик.

Фармакокинетика: как вещество всасывается, распределяется по тканям, преобразуется в организме и выводится из него. Фармакодинамика: как препарат воздействует на организм, насколько выражен лечебный эффект и как он зависит от дозы. Токсичность: не повреждает ли вещество жизненно важные органы, какие побочные эффекты вызывает при однократном и многократном воздействии. При необходимости исследуют также возможное влияние на генетический материал и репродуктивную систему.

Особенно важно определить диапазон доз, при котором вещество может оказывать полезное действие без неприемлемых токсических эффектов.

Доклинические исследования занимают важное место в разработке лекарств: именно здесь многие соединения, поначалу казавшиеся перспективными, окончательно выбывают из дальнейшей разработки. Но даже успешное прохождение всех проверок не гарантирует безопасности препарата для человека. Оно лишь позволяет обоснованно перейти к следующему этапу — клиническим испытаниям.

Фармацевтический кластер особой экономической зоны «Технополис Москва». Изображение: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Как проходят клинические испытания лекарств

Это один из самых ответственных, дорогостоящих и строго регулируемых этапов разработки лекарств. Прежде чем испытать новый препарат на людях, исследователи должны получить необходимые разрешения регулирующих органов и положительное заключение по этическим аспектам исследования. Каждый участник, которого могут привлечь через больницы, исследовательские центры или специальные объявления, должен знать о возможных рисках и добровольно согласиться на участие. Обычно клинические испытания проходят три основные фазы. Каждая из них решает свои задачи, хотя в некоторых случаях фазы могут частично пересекаться или объединяться.

Первая фаза клинических испытаний

На этом этапе препарат впервые испытывают на людях. Обычно участвуют от 20 до 100 добровольцев, чаще всего здоровых. Однако при разработке некоторых лекарств, например противоопухолевых, исследования сразу проводят на пациентах с соответствующим заболеванием.

Главная цель первой фазы — оценить безопасность и переносимость препарата. Исследователи выясняют, как вещество всасывается, распределяется и выводится из организма, какие побочные эффекты вызывает и как они зависят от дозы. Врачи внимательно контролируют состояние участников, проводят анализы крови, следят за работой сердца, печени и почек. Иногда уже на этой стадии удается получить первые сведения о лечебном действии препарата, но оценка эффективности пока не является основной задачей.

Вторая фаза клинических испытаний

Если первоначальные результаты обнадеживают, препарат начинают изучать на более многочисленной группе пациентов — обычно от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

Главная цель — получить предварительные доказательства эффективности и подобрать подходящую дозировку. Исследователи оценивают, помогает ли препарат справляться с заболеванием, насколько выражен его эффект и какие побочные реакции возникают при лечении. На этой стадии часто сравнивают разные дозы препарата, а иногда и результаты лечения с контрольной группой. Однако даже успешная вторая фаза еще не гарантирует, что лекарство действительно окажется эффективным при широком применении.

Третья фаза клинических испытаний

Это наиболее масштабные исследования, в которых могут участвовать сотни и тысячи пациентов. Нередко испытания проводят одновременно в нескольких клиниках и странах. Это позволяет проверить действие препарата на более разнообразной группе людей и повысить надежность полученных результатов. Главная цель этой фазы — убедительно подтвердить эффективность и оценить безопасность препарата. Для этого новое лекарство обычно сравнивают со стандартным лечением или, когда это допустимо с этической точки зрения, с плацебо — средством без исследуемого действующего вещества.

Изображение: Magnific

Чтобы избежать предвзятости, участников часто распределяют по группам случайным образом: этот процесс называется рандомизацией. Специальная компьютерная программа определяет, кто получит исследуемый препарат, а кто — плацебо или стандартное лечение. При этом плацебо используют только в тех случаях, когда это этически допустимо и не лишает пациентов необходимой медицинской помощи. А при двойном слепом исследовании ни пациенты, ни непосредственно работающие с ними исследователи не знают, кто получает новый препарат, а кто — контрольное лечение.

Большое количество участников помогает обнаружить побочные эффекты, которые могли остаться незамеченными на предыдущих этапах. Однако очень редкие или отсроченные нежелательные реакции могут проявиться значительно позже.

Если результаты третьей фазы подтверждают, что польза препарата превышает возможные риски, разработчик может подать документы на его регистрацию. Но даже после выхода лекарства на рынок наблюдение за его безопасностью продолжается. Для этого существуют пострегистрационные исследования, в том числе так называемая четвертая фаза клинических испытаний. На этом этапе ученые изучают эффективность и безопасность лекарства в условиях реальной медицинской практики, наблюдая за пациентами, которые его принимают, и выявляя редкие или отсроченные побочные эффекты.

Как проверяют эффективность лекарства

Чтобы доказать, что улучшение состояния пациентов связано именно с действием препарата, а не со случайностью или другими факторами, ученые используют строгие методы клинических исследований. Одним из наиболее надежных считается рандомизированное двойное слепое контролируемое исследование. Разберемся, что скрывается за этим названием.

Рандомизированное: участников распределяют по группам случайным образом, обычно с помощью компьютерной программы. Это помогает сделать группы сопоставимыми и снизить риск предвзятости при распределении пациентов. Контролируемое: результаты лечения сравнивают с контрольной группой, которая получает плацебо или уже существующий препарат. Если эффективное лечение доступно, лишать пациентов необходимой терапии ради эксперимента недопустимо без серьезных научных и этических оснований. Двойное слепое: ни участники, ни непосредственно оценивающие результаты исследователи не знают, кому назначен экспериментальный препарат, а кому — контрольное лечение. Это снижает влияние ожиданий на результаты эксперимента.

Полученные данные подвергают статистическому анализу, чтобы выяснить, насколько вероятно, что обнаруженные различия возникли случайно. При этом важно не только установить статистическую значимость результата, но и понять, насколько улучшение действительно существенно для здоровья пациента.

Как проверяют безопасность препарата

Абсолютно безопасных лекарств не существует: даже хорошо изученные препараты могут вызывать нежелательные реакции. Поэтому при разработке нового средства оценивают соотношение «польза — риск». Например, серьезные побочные эффекты могут оказаться приемлемыми для препарата, способного продлить жизнь пациенту с тяжелым онкологическим заболеванием. Но аналогичные осложнения у средства от легкой головной боли, скорее всего, сделают его применение неоправданным.

В ходе испытаний врачи фиксируют любые нежелательные изменения состояния участников: от головокружения и тошноты до нарушений работы внутренних органов. Затем исследователи выясняют, какие из них могут быть связаны с препаратом, насколько часто возникают и зависят ли от дозы. На основании этих и других данных формируются рекомендации по применению, сведения о противопоказаниях, лекарственных взаимодействиях и возможных побочных эффектах. Именно эту информацию мы впоследствии находим в инструкции к препарату.

Фармацевтический кластер особой экономической зоны «Технополис Москва». Изображение: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Что такое плацебо и зачем оно нужно

Плацебо — это средство, не содержащее исследуемого действующего вещества, но внешне максимально похожее на настоящий препарат. Например, таблетка без активного компонента или инъекция физиологического раствора.

Интересно, что иногда пациенты чувствуют улучшение даже после приема плацебо. Причина заключается не только в самовнушении. Ожидание положительного результата и предыдущий опыт лечения могут запускать реальные физиологические реакции. Например, при некоторых видах боли активируются собственные механизмы обезболивания организма. Однако улучшение состояния в контрольной группе не всегда связано именно с этим эффектом. Некоторые заболевания сопровождаются естественными колебаниями симптомов, а иногда пациенту становится лучше независимо от лечения.

Сравнение с плацебо позволяет отделить специфическое действие препарата от подобных факторов. Если же эффективное лечение уже существует, новый препарат часто сравнивают именно с ним, проверяя, превосходит ли он стандартную терапию или как минимум не уступает ей по заранее установленным критериям.

Как лекарство получает разрешение на применение

Когда необходимые исследования завершены и собраны убедительные доказательства эффективности и безопасности препарата, фармацевтическая компания подает регистрационное досье в уполномоченный регулирующий орган.

В США этим занимается FDA, в России — Министерство здравоохранения, а в Евросоюзе при централизованной процедуре научную оценку проводит Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Эксперты изучают результаты доклинических и клинических исследований, оценивают соотношение пользы и риска, проверяют качество препарата и надежность его производства. При необходимости проводятся инспекции исследовательских центров и производственных площадок.

Если результаты экспертизы положительные, препарат получает разрешение на применение по определенным показаниям. При этом для некоторых лекарств, особенно предназначенных для лечения тяжелых заболеваний, предусмотрены ускоренные или условные процедуры регистрации, требующие дальнейшего подтверждения эффективности и безопасности.

Как производят лекарства на заводах

Массовое производство лекарств существенно отличается от лабораторных экспериментов. Здесь действуют строгие правила GMP (Good Manufacturing Practice — Надлежащая производственная практика), устанавливающие требования к оборудованию, помещениям, персоналу, производственным процессам и контролю качества.

Производство таблетированных препаратов обычно включает несколько этапов.

Получение действующего вещества. Его синтезируют химическим способом, выделяют из природного сырья или получают биотехнологическими методами. Например, некоторые белковые препараты производят с помощью специально выращенных клеток. Приготовление лекарственной формы. Действующее вещество смешивают со вспомогательными компонентами. Формование и упаковка. Из подготовленной смеси прессуют таблетки, делают капсулы, суспензии и т.д. Затем препараты упаковывают в блистеры, флаконы и другие виды упаковки, защищающие их от внешних воздействий. Контроль качества. Каждая серия проходит установленные проверки. Специалисты контролируют содержание действующего вещества, наличие примесей, однородность дозирования, растворение препарата и другие показатели.

Кроме того, производители проводят исследования стабильности, чтобы определить срок годности лекарства и условия его хранения. Ведь препарат должен сохранять необходимые свойства не только в день изготовления, но и на протяжении всего заявленного срока хранения.

Фармацевтический кластер особой экономической зоны «Технополис Москва». Изображение: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Что происходит после выхода лекарства на рынок

Даже самые масштабные клинические испытания не позволяют обнаружить абсолютно все возможные побочные эффекты. Когда лекарство начинают принимать сотни тысяч или миллионы людей, могут проявиться редкие нежелательные реакции, которые раньше оставались незамеченными. Поэтому после регистрации за безопасностью препарата продолжает следить система фармаконадзора. Информацию о подозреваемых побочных реакциях собирают от врачей, фармацевтов, пациентов и фармацевтических компаний. При этом сообщение о нежелательной реакции еще не означает, что ее действительно вызвало лекарство. Специалисты анализируют полученные сведения, ищут повторяющиеся закономерности и оценивают возможную причинно-следственную связь.

Параллельно могут проводиться дополнительные клинические исследования, в том числе исследования четвертой фазы, посвященные безопасности и эффективности препарата при длительном применении или в определенных группах пациентов. Если обнаруживаются новые риски, регулирующие органы могут потребовать обновления инструкции, введения дополнительных предупреждений, ограничения применения или даже отзыва препарата с рынка.

Почему создание нового лекарства занимает много лет

Долгий срок разработки, в среднем от 10 до 15 лет, обусловлен тремя главными факторами.

Интересные факты о разработке лекарств

1. Пенициллин обнаружили случайно. В 1928 году британский бактериолог Александр Флеминг заметил, что в одной из лабораторных чашек Петри, где выращивали стафилококки, появилась плесень. Вокруг нее бактерии перестали расти. Ученый заинтересовался необычным явлением и выяснил, что плесневый гриб выделяет вещество с антибактериальными свойствами. Так был открыт пенициллин. Однако до появления лекарства прошло больше десяти лет: превратить лабораторную находку в пригодный для лечения антибиотик удалось благодаря дальнейшей работе других исследователей, в работе которых случайность тоже сыграла немалую роль.

2. Противоопухолевое лекарство нашли в коре дерева. В 1960-х годах американские исследователи обнаружили, что экстракт коры тихоокеанского тиса обладает противоопухолевой активностью. Позднее из него выделили паклитаксел — вещество, способное нарушать деление раковых клеток. Однако возникла неожиданная проблема: для получения лекарства требовалось огромное количество древесной коры, а ее заготовка уничтожала медленно растущие деревья. Выходом стало развитие методов полусинтетического получения паклитаксела. Сегодня его применяют при лечении ряда онкологических заболеваний.

3. «Виагра» — случайный успех. Знаменитый силденафил изначально разрабатывали вовсе не для лечения эректильной дисфункции. Ученые компании Pfizer исследовали его как средство против сердечно-сосудистых заболеваний, в частности стенокардии. Однако результаты оказались не такими впечатляющими, как ожидалось. Зато участники клинических испытаний сообщили о неожиданном побочном эффекте — улучшении эрекции. Исследователи изменили направление разработки, и в 1998 году на рынке появилась «Виагра». Любопытно, что впоследствии силденафил нашел применение и в кардиопульмональной медицине — для лечения легочной артериальной гипертензии.

4. Лекарство от диабета подсказала ядовитая ящерица. Необычным источником нового препарата оказался яд аризонского ядозуба — крупной ящерицы, обитающей в пустынях Северной Америки. Ученые обнаружили в ее слюнном секрете пептид эксендин-4, способный воздействовать на рецепторы, участвующие в регуляции уровня глюкозы в крови. На его основе создали синтетический препарат эксенатид, который в 2005 году одобрили для лечения сахарного диабета второго типа. Это один из самых необычных примеров того, как изучение животных помогает создавать лекарства для человека.

Аризонский ядозуб. Изображение: Micha L. Rieser, Attribution, via Wikimedia Commons

5. Средство от давления неожиданно стало лекарством от облысения. Миноксидил первоначально применяли для лечения тяжелой артериальной гипертензии. Однако врачи заметили необычную побочную реакцию: у некоторых пациентов начинали интенсивнее расти волосы, причем иногда даже там, где их прежде почти не было. Исследователи решили использовать этот эффект и разработали препараты миноксидила для наружного применения. Сегодня это одно из наиболее известных средств против андрогенетической алопеции.

6. Лекарство стоимостью в миллиард. Создание нового препарата может обойтись фармацевтической компании в поистине астрономические суммы. По данным исследования, опубликованного в JAMA Network Open в 2025 году, средняя стоимость разработки с учетом неудачных проектов и стоимости капитала оценивалась примерно в 1,3 миллиарда долларов. При этом значительная часть расходов связана с исследованиями соединений, которые так и не становятся лекарствами.

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Создание нового лекарства — долгий и сложный процесс, в котором научные открытия соседствуют с многочисленными неудачами. От первых лабораторных экспериментов до появления препарата в аптеке могут пройти десятилетия. И хотя современные технологии значительно ускоряют поиск перспективных веществ, главное остается неизменным: каждое новое лекарство должно не только помогать пациентам, но и быть достаточно безопасным для применения.

Автор текста Анастасия Будаева

Изображение на обложке: Magnific

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