Учёные создали гибрид растения и животного, объединив ДНК хомяка и водоросли

Учёные из Японии и Австралии создали необычные гибридные клетки, объединив генетический материал хомяка и водоросли. Получившиеся клетки смогли не только сохранить почти весь геном водоросли, но и передавать его следующим поколениям на протяжении более 150 делений. В перспективе подобные эксперименты могут привести к появлению животных клеток, способных использовать солнечный свет для получения энергии.

На первый взгляд идея кажется фантастической. Растения и водоросли умеют превращать энергию солнечного света в химическую, используя углекислый газ для создания органических веществ и выделяя кислород. Животные клетки такой способностью не обладают. Но что, если объединить их генетический материал и заставить работать вместе?

Именно над этим работает команда биолога Сатихиро Мацунaги из Токийского университета. Исследователи называют свои гибридные клетки «планималами» — от английских слов «растение» и «животное». Главная цель проекта заключается в том, чтобы однажды наделить животные клетки некоторыми возможностями растений, прежде всего фотосинтезом.

Интересно, что природа уже создала нечто подобное без участия человека. В 2000 году на песчаном пляже в японской префектуре Вакаяма учёные обнаружили необычный одноклеточный организм Hatena arenicola. Часть своей жизни он проводит в тесном союзе с фотосинтезирующей водорослью, которая находится непосредственно внутри его клетки.

Это сотрудничество зашло настолько далеко, что хлоропласты водоросли — структуры, отвечающие за фотосинтез, — значительно увеличились, тогда как другие её клеточные структуры частично разрушились. По мнению учёных, способность растений к фотосинтезу возникла в далёком прошлом благодаря сходному процессу объединения разных организмов.

Именно этот природный механизм вдохновил Мацунaгу на создание искусственного аналога.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, учёные использовали два способа объединения клеток хомяка и красной водоросли.

Первый повторял естественный процесс фагоцитоза: животная клетка поглощает другую клетку. Исследователи просто помещали клетки двух организмов вместе и ждали, пока произойдёт поглощение. Метод действительно сработал, причём некоторые полученные клеточные линии оказались стабильными. Однако эффективность была чрезвычайно низкой.

Второй способ оказался гораздо успешнее. Учёные обработали клетки полиэтиленгликолем — веществом, которое способствует слиянию клеточных мембран. Благодаря этому клетки хомяка и водоросли смогли объединиться. Эффективность метода оказалась примерно в 800 раз выше, чем при естественном поглощении.

Но само по себе слияние клеток ещё не означает, что полученный гибрид будет жизнеспособным и сможет передавать чужие гены потомкам. Во время каждого деления клетки её генетический материал должен распределяться между дочерними клетками. Поэтому исследователям было важно выяснить, сохранится ли ДНК водоросли после многократных делений.

Результат оказался впечатляющим. Генетический материал водоросли встроился в хромосомы хомяка и оставался там на протяжении более 150 поколений клеточного деления. При этом гибридные клетки сохранили почти весь геном водоросли.

По словам Мацунaги, эксперимент показывает, что даже огромные эволюционные различия между животными и водорослями не препятствуют объединению их генетического материала на уровне хромосом. Причём для этого не требуется половое размножение.

Однако до создания клеток, способных самостоятельно осуществлять фотосинтез, ещё далеко.

Хотя ДНК водоросли успешно закрепилась в клетках хомяка, большая часть её генов оставалась неактивной. Лишь примерно для 4% генов водоросли, кодирующих белки, исследователи обнаружили признаки работы — образование молекул РНК, необходимых для последующего синтеза белков.

Это означает, что наличие чужих генов ещё не гарантирует появления новых биологических возможностей. Следующая задача учёных — понять, как заставить животные клетки использовать полученный генетический материал.

Исследователи выбрали красную водоросль не случайно. Её геном сравнительно компактен и содержит гены, отвечающие за обмен веществ, которые отсутствуют у животных клеток. Учёные надеются, что в будущем удастся активировать эти механизмы и добиться устойчивого фотосинтеза, при котором гибридные клетки смогут использовать углекислый газ для производства органических соединений и выделять кислород.

Если эта задача будет решена, технология потенциально сможет найти применение в медицине, производстве продуктов питания и даже длительных космических путешествиях. Такие возможности Мацунaга рассматривает ещё с 2018 года, когда впервые предложил концепцию «планималов».

Пока это лишь перспективы, а не доказанные практические применения. Но исследователям уже удалось сделать важный шаг: показать, что животная клетка способна сохранять почти полный геном водоросли и передавать его дочерним клеткам на протяжении множества поколений. Теперь предстоит выяснить, можно ли заставить этот геном работать.