Учёные разработали таргетные панели для диагностики онкозаболеваний и создают панель для выявления дислипидемии

Научные сотрудники Лаборатории биоинформатики Института медицины и медицинских технологий НГУ разработали таргетные панели для диагностики двух онкологических заболеваний — рака молочной железы и рака яичников, — а также ведут работу над панелью для диагностики дислипидемии. Таргетная панель — это комплексный лабораторный генетический тест методом секвенирования нового поколения (NGS), при котором исследуются не все ДНК или гены человека целиком, а только определённый набор заранее выбранных участков, связанных с конкретными заболеваниями. Сейчас панели находятся на этапе тестирования в лабораторных условиях: завершается проверка расширенной онкологической панели, которая анализирует гены BRCA1, BRCA2 и другие, связанные с наследственными формами этих видов рака. Работа ведётся в рамках проекта при поддержке программы «Приоритет-2030».

Обычно исследователей и диагностов интересуют всего несколько десятков генов из всего обширного генома, поэтому для прочтения только нужных участков ДНК используются специальные молекулы — олигонуклеотиды, короткие фрагменты ДНК или РНК. Поскольку олигонуклеотиды «вытаскивают» из всего генома только нужные участки, учёные формируют таргетные панели именно из них, а для дизайна таких панелей применяются специальные программы — их разработкой также занимаются в лаборатории. Как пояснил младший научный сотрудник лаборатории Александр Вихорев, работа идёт по двум направлениям: подбор реагентов для секвенирования и разработка программного обеспечения. Для автоматизированного анализа данных высокопроизводительного секвенирования и интерпретации патогенных генетических вариантов используется программа VarAn, ранее созданная сотрудниками этой же лаборатории: она осуществляет полный цикл обработки — от контроля качества сырых данных до генерации клинического отчёта с аннотированными вариантами.

За рубежом аналогичные таргетные панели уже внедрены в клиническую практику, однако в России разработка специалистов НГУ станет первой. В отличие от распространённого амплификационного метода, требующего множества реакций ПЦР и рассчитанного на небольшое количество генов (от 5 до 10), авторы сосредоточились на гибридизационном подходе: олигонуклеотиды комплементарно связываются с целевыми участками ДНК, и вместо множества реакций достаточно провести всего одну на множество образцов и на любое количество генов. Это позволяет включать в панель больше мишеней, делает её более гибкой — в любой момент можно добавить одни гены и исключить другие — и, когда процесс будет отлажен, создавать таргетные панели для диагностики любых заболеваний по запросу врачей с перечнем необходимых генов. В этом году завершится проверка работы панелей на контрольных образцах и не менее чем на 50 образцах пациентов с подтверждённым диагнозом; до 2028 года планируются клиническая валидация на расширенных выборках, подача регистрационного досье в Росздравнадзор и коммерциализация разработок.

Фото: пресс-служба Новосибирского государственного университета