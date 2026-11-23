Как углерод связан с изменением климата?

Новости о глобальном потеплении в большинстве случаев связаны с углеродом, а если точнее, содержащим его углекислым газом. На первый взгляд, это может показаться странным, ведь его концентрация в атмосфере составляет меньше половины десятой доли процента. Однако даже в столь незначительных по общим меркам количествах этот газ выступает как главный регулятор температуры на Земле, оказывая прямое влияние на климат. В этом материале мы разберемся, как работают парниковые газы, и узнаем актуальную ситуацию по изменению климата.

Различные газообразные соединения создают в земной атмосфере парниковый эффект. Они пропускают солнечный свет, позволяя ему нагревать сушу и океаны, но удерживают исходящее от них тепловое инфракрасное излучение. Важно отметить, что этот процесс жизненно необходим, и без него средняя температура на Земле опустилась бы до -18 °C, превратив планету в ледяную пустыню.

Больше половины парникового эффекта Земли обеспечивает водяной пар (H2O), однако человек не может перенасытить атмосферу водой — спустя несколько дней она выпадает в виде осадков. Мощным парниковым газом является углеродсодержащий метан (CH4), но его молекулы распадаются в верхней тропосфере спустя 10 – 12 лет. Таким образом, главным драйвером изменений становится углекислый газ (CO2). Попадая в атмосферу, он может оставаться в ней столетиями. Если фотосинтезирующие организмы и океаны физически не справляются с поглощением углекислого газа, он начинает накапливаться.

На протяжении геологической истории Земли концентрация CO2 радикально менялась естественным образом — от 5 000 ppm (прим.ред.: частей на миллион) во время повышенной вулканической активности до 180 ppm в ледниковые периоды. За последние 10 000 лет она стабилизировалась на отметке около 270 ppm, но всё изменилось с началом Промышленной революции в середине XVIII века. Переход к индустриализации сопровождался сжиганием сначала угля, а затем и углеводородного топлива, и концентрация углекислого газа в атмосфере неуклонно росла:

1850 год — 285 ppm; 1900 год — 296 ppm; 1950 год — 311 ppm; 2000 год — 370 ppm; 2015 год — 400 ppm; 2026 год — 427 ppm.

По большому счёту, человечество достало из земных недр законсервированный миллионы лет назад углерод и выбросило его в атмосферу, попутно вырубив огромное количество деревьев, способных поглощать избыточные объемы CO2. В результате уровень углекислого газа вырос почти в 1,6 раз по сравнению с доиндустриальной эпохой и достиг рекордных значений за последние несколько миллионов лет.

Глобальное потепления из-за роста концентрации углекислого газа — это не абстрактная угроза на будущее. Последствия усиления парникового эффекта наблюдаются уже сейчас и становятся всё более ощутимыми. Увеличение температуры запускает цепочки процессов, которые выливаются в затяжные периоды невыносимой жары, интенсивные лесные пожары, ураганные ветры и экстремальные осадки. Помимо локальных погодных катаклизмов, климатологи выделяют как минимум две глобальные проблемы.

Закисление Мирового океана. Земные океаны поглощают около трети выбросов углекислого газа. Это замедляет нагрев воздуха, но меняет химический состав воды. В ходе реакций образуется угольная кислота, из-за которой падает показатель pH, то есть повышается кислотность океана. Это несёт прямую угрозу морским экосистемам, а значит, и пищевым цепочкам. Таяние ледников и ледяных щитов. Ученые отмечают быстрое сокращение льда как в полярных регионах, так и в высокогорных системах. Это ведет к росту уровня моря, повышению дефицита пресной воды и нарушению глобальной циркуляции океана. Кроме того, белый снег и лед отражают до 90% солнечного света обратно в космос, и их исчезновение заставляет планету нагреваться еще быстрее.

Таким образом, угрозу для привычного нам климата представляет не сам углерод и даже не углекислый газ. Проблема заключается в том, насколько интенсивно мы вмешиваемся в естественный порядок вещей, выбрасывая парниковые газы в атмосферу. Решением этой общечеловеческой проблемы может стать декарбонизация — снижение выбросов углерода до нуля за счёт перехода на возобновляемые источники энергии, а также создания систем улавливания и хранения углерода в тех случаях, когда полный отказ от ископаемого топлива невозможен.

Автор текста Иван Стефанов