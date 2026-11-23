Два российских дипломата высланы с Кипра за шпионаж

Двоих россиян, работавших под дипломатическим прикрытием, выслали с Кипра по подозрению шпионаже в пользу России. Об этом пишет местный канал ANT1 и сайт Politico – со ссылкой на официальные источники.

По словам собеседников издания, спецслужбы Кипра выявили шпионскую сеть, члены которой пытались получить секретную информацию, связанную с безопасностью государства и Европейского Союза, а также обеспечить доступ к технологиям, которые запрещено передавать России.

По данным СМИ, дипломаты были взяты под наблюдение, в ходе которых были выявлены их контакты с гражданами Кипра, имевшими допуск к секретным сведениям. Шпионаж велся и в течение полугодового председательства Кипра Совете ЕС.