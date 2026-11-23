Разработан микробный комплекс для переработки отходов очистных сооружений

Учёные Федерального исследовательского центра «Казанский научный центр РАН» разработали два консорциума микроорганизмов для переработки осадков сточных вод. Наиболее эффективный из них — МГ1 — в лабораторных испытаниях продемонстрировал более высокую результативность по сравнению с коммерческим биопрепаратом «Аквавицин-А». Разработка открывает перспективы создания отечественных биотехнологических решений для обращения с отходами городских и промышленных очистных сооружений.

Осадки сточных вод — одна из серьёзных экологических проблем крупных промышленных центров. Они образуются в процессе очистки хозяйственно-бытовых и производственных стоков и содержат значительное количество органических соединений, а также потенциально опасные загрязнители и микроорганизмы. При ненадлежащем хранении и утилизации такие отходы могут становиться источником загрязнения почвы, водных объектов и атмосферного воздуха. Кроме того, их переработка осложняется сложным составом и устойчивостью части органических соединений к биологическому разложению.

В основе разработки — природные микроорганизмы, способные разлагать различные компоненты органических отходов.

Исследователи выделили из осадков сточных вод 35 бактериальных штаммов, провели их идентификацию и изучили ферментативную активность. Особое внимание уделили способности микроорганизмов вырабатывать ферменты, расщепляющие крахмал, жиры, белки, фитаты и целлюлозосодержащие соединения.

По результатам отбора были сформированы два микробных консорциума. Первый, МГ1, включает четыре штамма бактерий родов Bacillus, Priestia, Pseudomonas и Streptomyces. Второй, МГ2, дополнительно содержит пять термотолерантных штаммов, способных размножаться при температуре до 50 °C. Это свойство потенциально важно для переработки больших объёмов осадка, в толще которого при разложении органики может повышаться температура.

В лабораторных испытаниях консорциум МГ1 показал наилучшие результаты.

В ходе 30-дневного эксперимента содержание органического вещества в необработанных осадках практически не изменилось: показатель снизился с 13,21 до 13,05%. При использовании консорциума МГ1 он уменьшился до 9,04%. Для сравнения: при обработке коммерческим препаратом «Аквавицин-А» содержание органики составило 11,16%, а при использовании второго разработанного консорциума МГ2 — 11,59%.

Таким образом, МГ1 обеспечил наиболее выраженное снижение содержания органического вещества среди исследованных вариантов. Ещё один важный результат получен при анализе газового состава образцов: применение МГ1 позволило полностью удалить из исследованных проб аммиак, метиламин и пирролидин. Эти соединения связаны с образованием неприятных запахов, характерных для процессов разложения органических отходов.

Научная новизна работы заключается в создании и экспериментальной проверке многокомпонентного микробного консорциума, штаммы которого подобраны с учётом их ферментативных свойств и совместимости. В отличие от использования отдельных микроорганизмов, сочетание бактерий с различными метаболическими возможностями обеспечивает комплексное воздействие на органическую составляющую осадков. Сравнение с промышленным биопрепаратом позволило оценить эффективность новой разработки по нескольким параметрам.

Практическое значение исследования связано с возможностью применения таких микробных комплексов в технологиях биологической переработки осадков на городских и промышленных очистных сооружениях. В перспективе это может способствовать уменьшению содержания органических отходов, снижению образования пахучих соединений и повышению эффективности процессов обработки осадков.

Для промышленных городов, где очистные сооружения ежедневно принимают значительные объёмы сточных вод, развитие подобных биотехнологий имеет особое значение. Они могут стать одним из инструментов снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду и совершенствования системы обращения с отходами.

На данном этапе эффективность консорциумов подтверждена лабораторными экспериментами. Следующим шагом должна стать проверка технологии в условиях действующих очистных сооружений, оценка её эффективности при различных температурах и составах осадков, а также определение экономических параметров масштабирования.

Исследование выполнено учёными лаборатории молекулярно-генетических и микробиологических методов Казанского научного центра РАН Б. Р. Исламовым, Е. Ю. Шульгой, И. А. Дегтяревой, Г. Ф. Рахмановой и Ш. З. Валидовым при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (грант № 075-15-2024-646).

Результаты опубликованы в журнале «Труды Карельского научного центра РАН».

Фото: Казанский научный центр РАН

Источник: Минобрнауки России