Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1734-й день войны

Минобороны РФ 23 ноября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Веселое, Макарово, Плоское и Голубовка Харьковской области. В Сумской области поражены формирования трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Спасское, Пушкаревка, Вакаловщина, Симоновка и Новая Слобода. Противник потерял до 160 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину, 12 автомобилей, 1 станцию радиоэлектронной разведки, 9 станций контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Пески-Радьковские, Хомино Харьковской области, Райгородок и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, 1 орудие полевой артиллерии и 9 автомобилей. Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух аэромобильных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Дружковка и Беленькое Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 22 автомобиля и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили ведение активных наступательных действий. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Райское, Викторовка, Михайловка, Новопавловка, Сергеевка, Каменка и Очеретино Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 1 артиллерийское орудие, 10 автомобилей и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Маяк, Тихое Днепропетровской области, Веселое и Одаровка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 195 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину, одну 155-мм гаубицу «Богдана» и 2 автомобиля. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово Запорожской области и Белозерка Херсонской области. Уничтожены до 20 военнослужащих ВСУ, 1 орудие полевой артиллерии, 16 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам производства, хранения беспилотных летательных аппаратов, наземных робототехнических комплексов, складам боеприпасов, военным аэродромам, радиолокационным станциям слежения за воздушной обстановкой, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, 1 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 819 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 295284 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 31745 танков и других боевых бронированных машин, 1797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36972 орудия полевой артиллерии и минометов, 77844 единицы специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 285900 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 225 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.