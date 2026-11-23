Учёные обнаружили вид памяти, который практически не страдает с возрастом

С возрастом становится сложнее вспоминать имена, недавние события и другие подробности. Однако это не означает, что все механизмы памяти постепенно ослабевают. Исследователи из Университета Торонто обнаружили, что один из способов запоминания информации может сохраняться даже в пожилом возрасте.

Речь идёт о так называемой неявной ассоциативной памяти. Она позволяет мозгу устанавливать связи между предметами, людьми и событиями без сознательных усилий. Например, если вы много раз видели соседа с одной и той же собакой, то однажды, встретив эту собаку отдельно, можете автоматически вспомнить её хозяина. При этом вам не приходится специально перебирать воспоминания.

Психолог Эмили Дэвис и её коллеги решили выяснить, насколько хорошо такой механизм работает у людей разного возраста. Для этого исследователи провели эксперимент с участием 53 добровольцев: 28 человек в возрасте от 18 до 29 лет и 25 человек от 60 до 80 лет.

Участникам показывали изображения повседневных предметов, поверх которых были написаны названия других предметов. Например, на картинке мог находиться один объект, а слово обозначало совершенно другой. Добровольцам нужно было быстро определить, поместятся ли оба предмета вместе в обычный ящик письменного стола.

Каждая комбинация изображения и слова появлялась дважды. Затем некоторые пары сохранялись, а другие перемешивались. Важно, что все предметы и слова участники уже видели: менялись только их сочетания.

Никому не говорили, что пары необходимо запоминать. Исследователей интересовало, сможет ли мозг самостоятельно усвоить связи между ними и использовать эту информацию при последующих ответах.

Оказалось, что знакомые сочетания действительно помогали участникам справляться с заданием быстрее. Причём эффект наблюдался в обеих возрастных группах.

У молодых людей выигрыш во времени составлял в среднем около 16 миллисекунд, а у пожилых — примерно 34 миллисекунды. Хотя разница кажется небольшой, она указывает на то, что ранее усвоенная связь между предметами влияет на скорость обработки информации.

При этом делать вывод, что пожилые люди обладают более развитой неявной памятью, нельзя. Они в целом отвечали медленнее молодых участников, а прямое сравнение двух групп не выявило статистически значимого различия в эффекте запоминания.

Зато на следующий день исследователи обнаружили заметную разницу между возрастными группами.

На этот раз 46 участников прошли дополнительный тест. Им показывали знакомое изображение и предлагали выбрать из двух слов то, которое сопровождало его во время предыдущего эксперимента.

Молодые добровольцы правильно отвечали примерно в 65% случаев, а пожилые — в 59%. Обе группы справились лучше, чем можно было бы ожидать при случайном выборе, однако преимущество молодых участников оказалось статистически значимым.

Получается, что пожилым людям было сложнее сознательно вспомнить конкретные сочетания предметов. Но когда ранее усвоенные связи могли автоматически помогать при выполнении задания, заметного возрастного ухудшения исследователи не обнаружили.

Это важное различие. Обычные проверки памяти преимущественно оценивают способность человека сознательно извлекать информацию. Между тем мозг способен использовать прежний опыт и без намеренного воспоминания.

Чтобы разобраться в работе этого механизма, учёные также наблюдали за мозговой активностью добровольцев с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии.

Они обнаружили, что при повторном предъявлении знакомых сочетаний активность одних областей мозга снижалась, а других — повышалась. Общая картина этих изменений существенно не различалась между молодыми и пожилыми участниками.

Особое внимание исследователи уделили гиппокампу — структуре мозга, участвующей в формировании связей между отдельными элементами информации. У пожилых людей в одной из его областей наблюдалась более высокая активность при обработке знакомых сочетаний.

Однако этот результат обнаружился только при отдельном анализе определённых участков мозга и не подтвердился при исследовании всей мозговой активности. Кроме того, активность гиппокампа не была связана с тем, насколько быстрее участники отвечали на знакомые сочетания.

Ещё одну интересную закономерность обнаружили в области коры мозга, участвующей в обработке и распознавании объектов. Особенности её активности были связаны с тем, насколько сильно знакомые сочетания ускоряли ответы. Учёные предполагают, что эта область может помогать воспринимать изображение и слово как единое целое, однако непосредственно проверить такое объяснение в эксперименте не удалось.

Главный вывод исследования заключается в том, что возрастные изменения памяти нельзя рассматривать как единый процесс. Способность сознательно вспоминать информацию действительно может снижаться, тогда как некоторые механизмы автоматического усвоения связей продолжают работать.

Впрочем, результаты пока предварительные. Работа опубликована на сервере научных препринтов bioRxiv и ещё не прошла независимое рецензирование. Кроме того, исследование проводилось на небольшой выборке, а учёные сравнивали людей разных возрастов, не наблюдая за изменениями памяти одних и тех же участников на протяжении жизни.

По словам Эмили Дэвис, полученные данные не свидетельствуют о том, что неявная ассоциативная память становится лучше с возрастом. Скорее, они показывают, что этот механизм может оставаться относительно сохранным.

В дальнейшем изучение таких особенностей может помочь разработать способы поддержки памяти у пожилых людей. Однако в данном эксперименте исследователи не проверяли никаких тренировок или методов лечения.

Пока же работа напоминает о важном свойстве человеческой памяти: даже когда сознательно вспомнить что-то становится труднее, мозг может продолжать учиться на собственном опыте и использовать полученную информацию без нашего непосредственного участия.