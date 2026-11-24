Израильтянин найден мертвым на своей вилле во Франции, задержан россиянин

В диспетчерскую службу организации ЗАКА поступило сообщение о гибели израильтянина в возрасте около 45 лет, находившегося в курортном городе Рокбрюн-Кап-Мартен во Франции. Мужчина был обнаружен мертвым на вилле, на его теле имелись следы травм и крови, пишет пресс-служба ЗАКА.

Отметим, что французское издание La Depeche, подробно сообщившее об инциденте, указывает, что погибший – житель Грузии. Не исключено, что мужчина обладал гражданством и Грузии, и Израиля.

По информации La Depeche, вечером во вторник 17 ноября в полицию Монако (Рокбрюн-Кап-Мартен расположен у границы с княжеством Монако) обратилась женщина в возрасте около 40 лет, сообщившая, что ее муж пропал, и она опасается похищения. Сотрудники полиции обнаружили в гараже роскошной виллы тело мужчины, лежащее рядом с несколькими дорогими автомобилями. На теле не было видимых травм, следов ударов или удушения, отмечает издание. Записи с камер видеонаблюдения не показывали признаков проникновения на территорию виллы.

Тем не менее, полиция возбудила дело по подозрению в «убийстве, похищении и незаконном лишении свободы, повлекшем смерть, совершенном организованной группой лиц». В четверг, 19 ноября, по подозрению в причастности к гибели мужчины был задержан житель РФ в возрасте около 40 лет, друг погибшего. В момент ареста он находился за рулем автомобиля из автопарка виллы, где и было найдено тело жертвы.

Причастность задержанного устанавливается, он утверждает, что во время убийства друга находился в Ницце. Были допрошены сотрудники, работавшие на вилле, но прорыва в следствии достичь не удалось. СМИ отмечают, что погибший был обеспеченным человеком, и трехуровневая вилла площадью 550 квадратных метров принадлежала ему.

Представители организации ЗАКА сообщили, что сразу после получения сообщения о гибели мужчины сотрудники международного подразделения организации приступили к работе по обеспечению достойного обращения с телом погибшего и оказанию помощи членам семьи, чтобы как можно скорее доставить его для захоронения в Израиль.

В связи с задержками с выдачей тела международное подразделение ЗАКА взаимодействовало с представителями судебных органов, и в результате тело было передано. Ожидается, что гроб с телом погибшего будет доставлен в Израиль в течение ближайших суток. Сотрудники международного подразделения ЗАКА продолжают взаимодействовать с министерством иностранных дел и всеми соответствующими инстанциями, чтобы обеспечить скорейшее захоронение погибшего.