Юра Борисов вошел в список кандидатов на роль главного злодея в новом фильме о Джеймсе Бонде

Компания Amazon рассматривает возможность сотрудничества с российским актёром – продюсеры франшизы остались под впечатлением от недавних голливудских работ Юрия Борисова.

«Последние годы русские в тренде, у всех на слуху, поэтому мы решили смотреть в этом направлении. Нам понравилось, как Юра выразительно молчал в «Аноре» и уверенно держался в «Искусственном интеллекте». Тем более он сыграл самого Калашникова, так что опыт обращения с оружием на экране у него уже есть», – заявил представитель компании Ричард Селдери.

Среди других возможных кандидатур журналисты называют Стеллана Скарсгарда и Вигго Мортенсена, но в поддержку россиянина высказался режиссер картины Дени Вильнёв. Готового сценария ещё нет, в качестве одного из возможных вариантов Вильнев видит Борисова в образе мирового террориста, выходца из СССР. Артисту добавят немного растительности и наложат возрастной грим. Его «правой рукой» может стать ворчливый хакер с наркозависимостью и увлечением гаджетами, а вторым подручным – северокорейский генерал, которому дадут самонаводящуюся фуражку с острым металлическим козырьком, как в фильме «Голдфингер».

По версии инсайдеров, Вильнев готов выделить персонажу Борисова двадцатиминутную сцену, в которой тот будет молча курить на фоне гигантской бетонной плотины под тревожный гул синтезаторов. Главной целью злодея станет внедрение агента на пост президента США.

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