Китай намерен приступить к добыче лунных ресурсов уже в 2030 году

Руководитель китайской лунной программы У Вэйжэнь сообщил, что Китай намерен приступить к извлечению воды и кислорода из лунных пород уже в 2030 году. Первую попытку проверить одну из необходимых для этого технологий на практике предпримут робот «Чанъэ» или экипаж лунной миссии.

Программа Поднебесной по освоению нашего ближайшего космического соседа достаточно амбициозна: к 2040 году создать небольшой завод по производству воды, кислорода и строительных материалов из лунных ресурсов, а еще через 10 лет наладить их полномасштабную добычу.

К примеру, добывать воду китайские тайконавты будут изо льда, после чего ее можно будет разделять методом электролиза на водород и кислород, необходимые для получения водородного топлива для космических кораблей.

Еще один источник получения кислорода – лунный грунт (реголит). Для этого на Луне будет создана технологическая линия химической или термической переработки на основе технологии электролиза расплавленного реголита. Помимо этого, он станет основным строительным материалом для будущих лунных колоний.Источник — SCMP