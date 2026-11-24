Разработан подход, позволяющий быстро и безопасно масштабировать инфраструктуру ЦОДов

Сегодня развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ), которые являются одним из ведущих драйверов мировой экономики, требует все более масштабной и сложной инфраструктуры для обеспечения его стабильного функционирования. Так, чтобы ИИ становился «умнее», необходимо повышать объем параметров и данных, с которыми он работает, что приводит к росту энергопотребления каждым новым поколением нейросетей. Потенциальная нехватка энергии является одним из мощных сдерживающих факторов развития ИИ.

В условиях ограниченности энергоресурсов уже в ближайшие 5-10 лет потребление электроэнергии ИИ-инфраструктурой может превысить возможности энергогенерации. Поэтому сейчас одной из ключевых научно-технологических задач, которая стоит перед ведущими игроками рынка ИИ (Россия, Китай, США, страны Европы), является повышение эффективности использования мощностей без их количественного и пространственного расширения.

В вопросе улучшения энергетической инфраструктуры ЦОДов важнейшую роль начинают играть преобразователи энергии, обеспечивающие совместно с накопителями энергии (аккумуляторами) бесперебойное питание потребителей напряжением гарантированного качества как при нормальных, так и при аварийных режимах работы подводящих сетей и во время ввода резерва.

Преобразователи позволяют эффективно управлять энергией, изменять ее параметры и приспосабливать к нуждам производства. В стремительно меняющемся технологическом ландшафте именно от совершенства преобразователей зависит его «интеллектуальность», успешность эффективного перераспределения энергии, а от его способности поддерживать высокую плотность мощности на единицу объема – компактность всей инфраструктуры.

Сейчас ведущие игроки рынка силовой преобразовательной техники находятся на пороге создания нового класса устройств для обеспечения энергетической инфраструктуры ЦОДов, на основе опыта разработки которых могут быть сформированы новые производственные стандарты и мировой рынок для всей отрасли в целом.

В русле решения этой важнейшей государственной задачи – достижение технологического суверенитета России в сфере силовой преобразовательной техники для потребностей вычислительной инфраструктуры ИИ – СПбГЭТУ «ЛЭТИ» запустил проект по созданию первой отечественной научно-технологической платформы для промышленного внедрения нового класса преобразователей энергии. Она подразумевает исследования и разработки по широкому кругу направлений: от создания фундаментальных моделей физических процессов, происходящих в преобразователях и разработки новой методологии проектирования устройств до испытаний уже готовых продуктов и подготовки высококвалифицированных кадров для отрасли.

В ходе реализации нашего проекта мы разработали саморегулируемую систему управления группой силовых преобразователей. Благодаря предложенным алгоритмам управления и правилам информационного обмена между преобразователями, обеспечивающим минимально необходимое количество физических связей, можно быстро масштабировать систему энергообеспечения, например, инфраструктуры ЦОДов, отойдя от централизованного механизма управления. Это позволит при необходимости ускорить процесс увеличения мощности ЦОДов, сохранив безопасность работы системы.

заведующий кафедрой систем автоматического управления СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Никита Александрович Доброскок

Как правило, работоспособность энергетической инфраструктуры любого ЦОДа обеспечивается большим количеством преобразователей, а изменения параметров для всех устройств задает один центральный блок. При существующем подходе есть предел вычислительных возможностей, определяемый количеством преобразователей, после которого нужно применять новый центральный блок и корректировать конфигурацию преобразователей. Поэтому масштабирование мощности требует не только добавления преобразователей энергии, но и существенной модернизации организационной структуры и количества управляющих блоков.

Схема управления, предложенная учеными ЛЭТИ, позволяет преобразователям самостоятельно распределять изменения в параметрах локальных систем управления энергосистемы без общего «дирижера», который формирует задания. Каналы передачи энергии можно добавлять и убирать, не переделывая центральный узел управления. В схеме ЛЭТИ у каждого канала свой преобразователь с внутренним «метрономом», и они соединены в кольцо: блоки получают данные только от предыдущего устройства и, исходя из этого подстраивают ритм своей работы. В итоге «метрономы» работают с общей частотой, но по очереди, через равные промежутки времени.

Разработка ученых ЛЭТИ запатентована (№2843686), она проводится в рамках Стратегического технологического проекта по программе развития СПбГЭТУ «ЛЭТИ» «Приоритет 2030» (программа входит в нацпроект «Молодёжь и дети».).

Фото: ЛЭТИ

Источник: Минобрнауки России