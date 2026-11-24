Российский удар по Запорожью — есть погибшие, десятки раненых

По меньшей мере два человека погибли и 40 получили ранения в результате российского удара по Запорожью, в ночь на 24 ноября. Среди раненых – младенец, четырехлетний ребенок, шестилетний мальчик и 16-летняя девушка.

«Враг нанес удары по городу. Разрушен частный жилой дом, частично разрушена пятиэтажка. Повреждены многоэтажные и частные дома, автомобили, объект транспортной инфраструктуры», – сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской ОГА Михаил Семикин.

Тем временем, количество погибших в результате российского удара по Димеру 23 ноября возросло до 12 человек. В больнице скончалась 79-летняя женщина, которую спасли из-под завалов разрушенного дома.