Конгрессмен Джимми Гомес уходит в отставку после обвинений в сексуальном насилии

Член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Джимми Гомес (Калифорния) объявил, что 1 декабря уйдет в отставку в связи с публикацией результатов расследования, проведенного парламентской комиссией по этике.

В докладе комиссии по этике, опубликованном 23 ноября, говорится о наличии весомых доказательств того, что Гомес совершил действия сексуального характера в отношении сотрудницы Конгресса без ее согласия.

Согласно материалам расследования, первый инцидент произошел в 2024 году в одном из баров Вашингтона. Несколько месяцев спустя, по словам женщины, конгрессмен пытался насильно поцеловать ее в своем служебном кабинете.

Гомес, женатый мужчина, отец одного ребенка, утверждает, что сексуальный контакт произошел по обоюдному согласию. Он отвергает выводы комиссии, но признает, что совершил ошибки в личной жизни.

Как отмечает Associated Press, Гомес проиграл выборы в начале ноября и в любом случае должен был покинуть Конгресс в январе 2027 года.