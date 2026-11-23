Учёные нашли в крови женщин скрытый сигнал, который может предупреждать о раке яичников

Рак яичников может начинаться задолго до того, как врачи обнаружат опухоль. Первые опасные изменения нередко возникают в маточных трубах и настолько малы, что их невозможно увидеть при обычном обследовании. Теперь учёные обнаружили в крови особый молекулярный сигнал, который может указывать на такие изменения ещё до развития инвазивного рака.

Открытие особенно важно потому, что рак яичников трудно диагностировать на ранних стадиях. Для обследования женщин с повышенным риском заболевания врачи используют трансвагинальное УЗИ и анализ крови на белок СА-125, уровень которого может повышаться при злокачественных опухолях. Однако этот показатель увеличивается и по другим причинам, не связанным с раком. Поэтому обнаружение заболевания во многом зависит от того, удастся ли увидеть подозрительное образование на УЗИ, а окончательное подтверждение требует исследования тканей.

Исследователи из Онкологического института семьи Хоаг в США решили искать не саму опухоль, а молекулярные признаки её зарождения. Их внимание привлекла особая разновидность РНК под названием «Ту-строма». РНК представляет собой молекулы, которые участвуют в передаче и реализации генетических инструкций, записанных в ДНК.

Оказалось, что у женщин с ранними стадиями высокозлокачественного серозного рака яичников уровень этой РНК в крови повышен. Аналогичную особенность обнаружили у пациенток с серозной трубной интраэпителиальной карциномой — предраковым поражением маточных труб, известным как СТИК. Такие изменения ещё не являются инвазивным раком, но могут предшествовать его развитию.

Особенность открытия заключается в том, где именно исследователи обнаружили этот сигнал. РНК «Ту-строма» находится в крошечных пузырьках, которые клетки постоянно выделяют во внешнюю среду. Эти структуры называются внеклеточными везикулами. Они позволяют клеткам обмениваться веществами и сигналами, а также избавляться от некоторых ненужных компонентов.

В предыдущих исследованиях учёные установили, что такие пузырьки с РНК «Ту-строма» могут выделяться клетками рака яичников. Более того, эта РНК, по-видимому, участвует в подготовке условий для распространения опухоли, ослабляя здоровые клетки. Теперь выяснилось, что её повышенный уровень можно обнаружить даже при очень ранних патологических изменениях.

Чтобы проверить эту связь, исследователи изучили образцы крови 506 женщин. Среди них были 232 пациентки с раком яичников на разных стадиях, 43 женщины с предраковыми изменениями маточных труб, 88 пациенток с доброкачественными образованиями яичников и 143 здоровые участницы.

Результаты, опубликованные в журнале Nature Medicine, показали, что «Ту-строма» может стать одним из первых кровяных маркеров, позволяющих выявлять предраковые изменения маточных труб. Это потенциально открывает возможность обнаруживать опасный процесс на этапе, когда обычные методы обследования ещё не показывают опухоль.

Однако до появления такого анализа в больницах пока далеко. Все участницы исследования уже имели установленный диагноз, поэтому учёные фактически проверяли, насколько новый показатель связан с известными заболеваниями. Способность теста обнаруживать ранее не диагностированный рак или предраковые изменения ещё предстоит доказать.

Кроме того, анализ иногда давал ложноположительные результаты. Повышенный уровень «Ту-строма» встречался у некоторых пациенток с раком лёгких, эндометриозом и даже у здоровых женщин. Это означает, что обнаруженный сигнал пока нельзя считать однозначным свидетельством рака яичников.

Есть и другой важный вопрос: действительно ли выявление предраковых изменений на более раннем этапе поможет женщинам жить дольше или избежать развития заболевания? Пока доказательств такого преимущества нет. Избыточные обследования тоже могут иметь отрицательные последствия, особенно если результаты оказываются ложными.

Тем не менее исследователи видят в открытии возможности не только для ранней диагностики, но и для профилактики рака. Сейчас женщинам с высоким наследственным риском заболевания в определённых случаях рекомендуют профилактическое удаление яичников и маточных труб. При этом решение во многом основывается на генетической предрасположенности, а не на доказанном наличии предраковых изменений.

Новый анализ теоретически мог бы предоставить недостающую информацию: показать, появились ли уже подозрительные изменения в организме. В дальнейшем это помогло бы точнее определять необходимость профилактических вмешательств.

Учёные также разрабатывают способы остановить развитие микроскопических предраковых очагов, прежде чем они превратятся в инвазивную опухоль. В перспективе такие подходы могли бы уменьшить потребность в профилактических операциях.

Пока же авторы исследования подчёркивают, что открытие не меняет существующих медицинских рекомендаций. Женщинам с высоким наследственным риском рака яичников по-прежнему необходимо придерживаться назначенной врачами тактики наблюдения и профилактики. Чтобы новый анализ вошёл в клиническую практику, его эффективность предстоит подтвердить в масштабных исследованиях с участием женщин, у которых заболевание ещё не диагностировано.