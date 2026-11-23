Древние штормы на Земле повторялись с периодичностью 405 тысяч лет. Учёные нашли возможную причину

Около 500 миллионов лет назад на Земле могли существовать периоды особенно сильных штормов, которые повторялись с удивительной регулярностью — примерно каждые 405 тысяч лет. Китайские геологи обнаружили следы этой закономерности в древних горных породах. Возможно, интенсивность штормов зависела не только от земного климата, но и от гравитационного влияния других планет Солнечной системы.

Открытие было сделано при изучении осадочных пород Сычуаньского бассейна в Китае. Примерно полмиллиарда лет назад на месте нынешней суши здесь находилось тропическое море, на дне которого постепенно накапливались песок, ил и другие отложения. Некоторые из этих слоёв сохранили свидетельства мощных штормов, бушевавших сотни миллионов лет назад.

Когда сильный шторм обрушивается на море, огромные волны и подводные течения поднимают со дна песок и ил, переносят их на большие расстояния и откладывают на новом месте. Со временем эти отложения оказываются погребены под другими слоями, уплотняются и превращаются в камень. Геологи называют такие образования темпеститами. По их структуре можно определить, что когда-то здесь происходили сильные штормы.

Однако обнаружить следы отдельного шторма гораздо проще, чем восстановить историю штормовой активности за миллионы лет. Именно эту задачу решили исследователи под руководством геолога Шуюань Ши.

Учёные изучили последовательность древних осадочных слоёв, сопоставили их с известными периодическими изменениями земной орбиты и проанализировали химические особенности пород. Это позволило восстановить около 24 миллионов лет геологической истории.

В полученных данных обнаружились 59 повторяющихся циклов продолжительностью примерно 405 тысяч лет каждый. Причём следы штормов распределялись внутри этих циклов неравномерно.

В определённые периоды темпеститы встречались особенно часто. Они образовывали мощные слои с крупными частицами осадочного материала, что указывало на более интенсивную штормовую активность. В другие периоды такие отложения становились тоньше, состояли из более мелких частиц и встречались значительно реже.

Откуда могла взяться такая регулярность? Исследователи обратили внимание, что обнаруженная периодичность совпадает с одним из хорошо известных циклов изменения земной орбиты.

Земля движется вокруг Солнца не по идеальной окружности, а по слегка вытянутому эллипсу. При этом степень вытянутости орбиты постепенно меняется под действием гравитации других планет. Один из таких циклов длится около 405 тысяч лет и связан главным образом с влиянием Венеры и Юпитера.

Эти колебания относятся к циклам Миланковича — периодическим изменениям орбиты и ориентации Земли, которые способны влиять на климат планеты.

Сами по себе изменения вытянутости орбиты почти не влияют на общее количество солнечной энергии, которое Земля получает за год. Однако в сочетании с постепенным изменением направления земной оси они могут менять распределение солнечного тепла между сезонами.

По предположению исследователей, в тёплом климате кембрийского периода такие изменения могли периодически усиливать нагрев тропических океанов. Более интенсивный обмен энергией между водой и атмосферой, в свою очередь, создавал условия для возникновения мощных штормов.

Таким образом, гравитационное воздействие других планет могло косвенно влиять на погоду на Земле, вызывая многотысячелетние колебания штормовой активности.

Впрочем, исследователи подчёркивают, что пока это лишь вероятное объяснение обнаруженной закономерности. На образование и сохранность штормовых отложений влияют не только сами штормы, но и изменения уровня моря, количество переносимого осадочного материала и условия его накопления. Поэтому периодичность в горных породах ещё не доказывает, что штормы действительно усиливались именно под воздействием орбитальных циклов.

Неизвестно и то, сохраняется ли подобная закономерность сегодня. Современный климат существенно отличается от климата кембрийского периода, поэтому одни и те же изменения земной орбиты могут приводить к совершенно разным последствиям.

Тем не менее открытие показывает, что древние штормовые отложения способны рассказать гораздо больше, чем о погоде далёкого прошлого. Они могут помочь восстановить изменения климата и уровня моря за миллионы лет и, возможно, обнаружить влияние планетарных циклов на земную атмосферу.

Исследование опубликовано в научном журнале Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.