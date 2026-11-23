Пистолет, из которого сын оренбургского вице-губернатора прострелил колёса автомобиля в пробке, оказался сувениром-зажигалкой

Сын вице-губернатора Оренбургской области Алексея Лобушкина не стрелял в автомобиль оппонента в пробке из боевого оружия – как установила экспертиза, предмет, похожий на пистолет, на самом деле был сувениром-зажигалкой.

Дорожный конфликт произошёл 17 ноября – тогда 24-летний Георгий попытался объехать пробку по выделенной полосе для общественного и специального транспорта, но другой водитель решил нарушить общественный порядок, выехал на полосу и заблокировал ему дорогу. Сын вице-губернатора вступил с ним в устную перепалку, назвал его «чёртом» и «петухом», а затем прострелил ему два колеса и пригрозил, что «следующий раз в твой жбан полетит». Оценив ситуацию, водитель освободил место для сына чиновника.

Как оказалось позже, общественное возмущение по этому поводу поднималось совершенно напрасно: экспертиза установила, что Лобушкин всего лишь показывал сувенирный пистолет, владеть которым абсолютно законно. Следствие в итоге отказало в возбуждении дела.

«Гражданин Лобушкин Г.А., по его словам, в этот день находился в приподнятом настроении и возвращался с детского утренника, который помогал организовывать. Находясь под впечатлением от постановки, он в шуточной форме сравнил гражданина Дёмина В. М. с вымышленными персонажами сказочного и животного мира, а затем решил продемонстрировать ему сувенир-зажигалку в виде пистолета в общеобразовательных целях. После этого Лобушкин Г.А. в устной форме убедил Дёмина В. М. в необходимости соблюдать ПДД и убрать свой автомобиль с выделенной полосы, остановив тем самым правонарушение», – говорится в заключении.

Как рассказал местным СМИ сам Дёмин, изначально проходивший по делу потерпевшим, после такого заключения страховая компания отказалась компенсировать ему стоимость замены простреленных колёс – как указали страховщики, такие повреждения нельзя было нанести при помощи сувенирного пистолета, а следовательно обладатель полиса предоставил недостоверное описание обстоятельств страхового случая. Ему также прислали штраф за выезд на выделенную полосу.

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