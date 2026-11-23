Сенатор Джон Кеннеди сравнил Путина и Си Цзиньпина с Ганнибалом Лектером

Сенатор-республиканец от штата Луизиана Джон Кеннеди прокомментировал в эфире программы «Встреча с прессой» канала NBC недавний саммит с участием президента США Дональда Трампа, президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Путин и Си – хищники, они хотят съесть печень Америки с бобами фава и хорошим кьянти», – заявил он, процитировав фразу, сказанную Ганнибалом Лектером в фильме «Молчание ягнят». Каннибал в исполнении Энтони Хопкинса – один из главных злодеев в истории кино.

Кеннеди заявил, что Трамп должен был занять более жесткую позицию по отношению к своим собеседникам, особенно в том, что касается развязанной Россией войны против Украины: «Красивые разговоры не помогут. Надо демонстрировать силу и решительность».

При этом республиканец приветствовал проведение трехстороннего саммита. «Хорошо, что лидеры крупнейших ядерных держав встречаются, но США должны использовать такие встречи, чтобы показать решительность», – заявил он.