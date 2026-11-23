«Архипелаг ГУЛАГ» отправится за пределы Солнечной системы

Роскосмос приступил к подготовке запуска межзвёздных зондов «Кирилл и Мефодий». Каждый из них доставит за пределы Солнечной системы золотую пластинку с наиболее значимыми произведениями мировой культуры. Предполагается, что она позволит внеземным цивилизациям получить исчерпывающее представление об истории и достижениях мировой цивилизации.

В список произведений вошли «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, «Колымские рассказы» Варлама Шаламова, «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной, сериал «Штрафбат», фильм «Чекист», а также другие источники с информацией о четырёх миллионах доносов.

Руководитель проекта, отец Крестовоздвиженский сообщил, что в настоящее время ведётся подготовка к началу предварительных работ. Сроки изготовления зондов и их запуска пока не определены. При этом принципиальное решение о содержании золотой пластинки уже принято.

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