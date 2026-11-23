Древняя ДНК, вакцины и гидропоника. Кому и за что в 2026 году вручили Макариевскую премию

Православные архиереи, чествующие физиков и генетиков в Президиуме Российской академии наук, — сценарий, ломающий привычные стереотипы. Тем не менее за этим стоит полуторавековая традиция. Прошедшая в ноябре 2026 года церемония вручения Макариевской премии по естественным наукам продолжает дело, начатое еще в XIX веке на гонорары иерарха-академика. Сегодня этой наградой отмечают передовые научные труды — от экологического мониторинга микрочастиц пыли до палеогеномики.

История премии началась с личного финансового решения человека, которого в миру звали Михаил Петрович Булгаков. Сын сельского священника из Курской губернии сделал блестящую академическую карьеру еще до принятия высокого сана. В истории науки он остался как автор фундаментальной 12-томной «Истории Русской Церкви» и пятитомного «Православно-догматического богословия». Стал членом Императорской Академии наук — редкий случай, когда церковный иерарх входил в высший научный ареопаг страны наравне с физиками и математиками.

В 1841 году, переходя со студенческой скамьи на кафедру бакалавра Киевской духовной академии, молодой ученый дал себе обет: не тратить ни копейки из авторских гонораров. За четверть века кропотливой работы ему удалось накопить колоссальную по меркам XIX века сумму — 120 тысяч рублей серебром. В 1867 году, будучи уже архиепископом Харьковским Макарием, он передал свой капитал государству на условиях неприкосновенного фонда, говоря современным языком, создал классический эндаумент. Проценты с этой суммы должны были идти на ежегодные премии отечественным исследователям.

Первое вручение состоялось в 1884 году, уже после смерти учредителя. До революции 1917 года премия присуждалась 35 раз

Возродили награду в 1995-1997 годах совместными усилиями РПЦ, РАН и правительства Москвы. Сегодня премии вручаются поочередно: по нечетным годам — за гуманитарные исследования, по четным — за достижения в естественных и точных науках.

Конкурс 2026 года, приуроченный к 210-летию со дня рождения митрополита Макария, был проведен по-академически серьезно.

Всего на премию подалось 56 соискателей, включая одного академика, трех членов-корреспондентов РАН, 16 докторов и 18 кандидатов наук, а также 18 аспирантов и студентов. Оценку работ проводили 38 экспертов, в их числе 16 академиков и шесть членов-корреспондентов РАН. По итогам экспертного отбора награды распределились в трех номинациях.

В категории точных и естественных наук первую премию получил академик РАН, директор ЦНИИ эпидемиологии Василий Акимкин — за систему генетического мониторинга возбудителей болезней.

В номинации по экологии и природопользованию первую премию разделили химики во главе с Андреем Вошкиным — за гибридные экстракционные технологии — и петербургский исследователь, диакон Андрей Глухов, издавший труд о христианстве и экологическом кризисе.

В историко-культурной номинации премию завоевала команда палеогенетиков ФИЦ биотехнологий РАН под руководством Егора Прохорчука — за реконструкцию геномов правителей Земли Русской — Рюриковичей. Именно эта работа стала самой резонансной и яркой иллюстрацией того, как точные науки могут пересекаться с гуманитарными.

Изучение древней ДНК представителей династии Рюриковичей открывает принципиально новые возможности. Методы палеогеномики позволяют сегодня с высокой точностью реконструировать не только популяционную принадлежность и родственные связи исторических фигур, но и фенотипические признаки, а также демографические процессы эпохи.

Подробности – в материале Татьяны Черновой «Проценты на гениев» в очередном номере газеты «Поиск».

Фото Николая Степаненкова