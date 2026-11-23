В Амазонии раскрыли тайную жизнь тараканов: по ночам они занимаются неожиданно полезным делом

Тараканы обычно ассоциируются с грязными кухнями и испорченными продуктами. Однако в тропических лесах Амазонии эти насекомые выполняют совершенно другую работу: помогают растениям размножаться. Учёные обнаружили, что по ночам тараканы посещают цветы редкого кустарника и переносят пыльцу между ними. Причём такое опыление может быть особенно полезным для растения.

Необычное поведение удалось наблюдать в бразильской части Амазонии, неподалёку от города Манаус. Здесь на бедных питательными веществами белых песках растёт кустарник Mabea uleana, который встречается только в штате Амазонас.

Его цветы начинают раскрываться примерно в 17:45, незадолго до наступления темноты. Постепенно усиливается их аромат, а по свисающим цветочным соцветиям начинает стекать нектар. Около семи часов вечера появляются первые тараканы.

Поначалу учёные предполагали, что растение могут опылять летучие мыши. У двух родственных видов они действительно относятся к основным опылителям. К тому же цветы исследуемого кустарника обладают характерными особенностями: раскрываются в сумерках и выделяют много нектара. Однако за всё время наблюдений исследователи не зарегистрировали ни одного посещения летучими мышами.

Зато тараканы оказались частыми участниками ночной жизни растения. И хотя этих насекомых редко замечают на цветах, их строение оказалось вполне подходящим для переноса пыльцы.

Каждое свисающее соцветие кустарника достигает 4–6 сантиметров в длину. В верхней части располагаются один или два женских цветка, способных после опыления превратиться в плоды. Ниже находятся более 200 крошечных мужских цветков, производящих пыльцу.

Когда таракан спускается по соцветию к нектару, он сначала проходит мимо женских цветков, а затем задевает многочисленные мужские. Пыльца прилипает к его лапкам и брюшку. Чтобы добраться до сладкой жидкости, насекомому приходится наклонять голову, дополнительно соприкасаясь с цветками.

Напившись нектара, таракан ползёт обратно вверх и снова касается женских цветков. Если перед этим он посещал другой кустарник, то может принести на него чужую пыльцу.

Такому способу опыления способствует и сама пыльца: у растений семейства молочайных, к которому относится Mabea uleana, она очень липкая и легко удерживается на теле насекомых.

Но действительно ли перенос пыльцы между разными кустарниками важен для размножения растения? Чтобы это выяснить, исследователи провели отдельный эксперимент.

Одни женские цветки они опыляли пыльцой из того же соцветия, другие — пыльцой с другого кустарника. Третью группу оставили доступной для естественных посетителей.

Результаты оказались весьма показательными. Среди цветков, получивших пыльцу с другого растения, плоды сформировались примерно в 93% случаев. При использовании пыльцы собственного соцветия этот показатель составил всего 15%. А среди цветков, оставленных для естественного опыления, плоды появились примерно в 73% случаев.

Таким образом, для этого кустарника особенно важно получать пыльцу от других растений. Тараканы, перемещающиеся между кустами в поисках нектара, потенциально могут обеспечивать такой перенос.

Впрочем, они оказались не единственными посетителями цветов. По ночам исследователи также наблюдали мелких мух и ночных бабочек. Днём чаще всего прилетали безжальные пчёлы вида Trigona almeidae. Они собирали оставшуюся пыльцу и при этом касались женских цветков, поэтому тоже могли участвовать в опылении.

Интересно, что с девяти утра до пяти вечера исследователи вообще не обнаруживали нектара в цветках. Основное его выделение происходило после наступления сумерек, когда начиналась активность ночных посетителей.

Всего с июня 2024 по январь 2025 года учёные провели 252 часа, наблюдая за соцветиями шести кустарников. Половина этого времени пришлась на дневные часы, половина — на ночные. За период исследования удалось зарегистрировать 18 посещений тараканами.

По словам ботаника Тулио Алекса Мартинса-Силвы из Национального института исследований Амазонии, реальные посещения могли происходить чаще. Тараканы очень чувствительны к свету, шуму и присутствию человека, поэтому сами наблюдатели могли отпугивать насекомых.

Учёный признался, что прежде исследователи даже не предполагали существования подобного взаимодействия в Амазонии. Основное внимание традиционно уделялось пчёлам и летучим мышам, тогда как роль тараканов практически не изучалась.

При этом репутация тараканов во многом определяется небольшим числом видов, поселившихся рядом с человеком. Лишь около 1% известных видов этих насекомых считаются домашними вредителями. Остальные живут преимущественно в природе, где их поведение и экологические функции далеко не всегда хорошо изучены.

У необычного открытия уже есть предшественник. Ранее во Французской Гвиане учёные исследовали другой тропический кустарник и подсчитали, что тараканы могли обеспечивать опыление примерно 41% структур, способных развиться в семена.

Однако авторы нового исследования подчёркивают, что делать окончательные выводы о значении тараканов для Mabea uleana пока рано. Наблюдения проводились только в одном месте, а эксперимент с опылением не позволял определить, какая доля образовавшихся плодов появилась благодаря конкретным группам насекомых.

Тем не менее исследование, опубликованное в Brazilian Journal of Botany, показывает, что тараканы способны переносить пыльцу между цветками и могут играть заметную роль в размножении тропических растений.

Именно поэтому наблюдения за природой только в дневное время иногда дают неполную картину. Днём исследователи увидели бы пчёл, собирающих пыльцу. Но чтобы обнаружить неожиданную работу тараканов, им пришлось остаться в лесу после наступления темноты.