Частицы из одной струи нарушают простое правило потерь энергии

В столкновении двух ядер свинца на Большом адронном коллайдере рождается материя, в которой кварки и глюоны на короткое время перестают быть запертыми внутри отдельных протонов и нейтронов. Изучать эту кварк-глюонную плазму непросто: о происходящем внутри исследователи судят по частицам, которые удается зарегистрировать после столкновения. Физики из МГУ и Объединённого института ядерных исследований исследовали способ получить больше информации из таких измерений — наблюдать не только отдельные быстрые частицы, но и их пары, причем учитывать, в каких направлениях они разлетаются.

Работа А. С. Чернышова, И. П. Лохтина и А. М. Снигирева посвящена вопросу, за которым скрывается существенная экспериментальная трудность: как отличить последствия прохождения частиц через горячую материю от особенностей самого их рождения? Оба процесса влияют на итоговое число зарегистрированных пар. Расчёты показывают, что разделить эти влияния может помочь отбор частиц, летящих в противоположные стороны. Это пока не новое экспериментальное открытие, а результат компьютерного моделирования и предложение для будущих измерений.

Один из главных признаков образования кварк-глюонной плазмы — так называемое гашение струй. При жёстком столкновении рождается быстрый кварк или глюон. Позже он превращается в струю — группу адронов, частиц, к которым относятся, например, пионы, каоны и протоны. Но прежде, проходя через горячую среду, он теряет энергию: излучает глюоны и испытывает столкновения. В результате частиц с большим поперечным импульсом — то есть с большим импульсом поперёк направления пучков — оказывается меньше, чем ожидалось бы без влияния ядерной среды.

Чтобы количественно оценить это подавление, физики сравнивают выход быстрых частиц в столкновениях ядер и протонов. При этом учитывают, что столкновение двух ядер включает множество отдельных нуклон-нуклонных взаимодействий. Полученное отношение называют фактором ядерной модификации. Значение около единицы означает, что выход соответствует выбранной точке отсчёта, а значение ниже единицы указывает на подавление. Однако одного такого числа недостаточно, чтобы выяснить все подробности: на него влияют и потери энергии в плазме, и исходные свойства сталкивающихся ядер.

С парами частиц возникает дополнительная возможность. Если подавление каждой из двух частиц не связано с подавлением другой, результат для пары должен равняться произведению двух отдельных результатов. Авторы проверяют, насколько хорошо выполняется это простое правило. Для этого они делят двойной фактор ядерной модификации на произведение одиночных. Если отношение равно единице, правило работает; если нет — в рождении пары или в её взаимодействии со средой есть связи, которые нельзя описать двумя независимыми числами.

Проверку провели с помощью генератора событий HYDJET++, моделирующего столкновения тяжелых ионов. Исследователи рассматривали ядра свинца при энергии 5,02 тераэлектронвольта на пару нуклонов и анализировали сочетания пионов, каонов и протонов. Они сравнили почти лобовые столкновения с менее центральными, а также два угловых отбора: частицы, летящие почти в одном направлении, и частицы, разлетающиеся почти строго в противоположные стороны. В обоих случаях допуск по азимутальному углу составлял 10 градусов.

Разница оказалась принципиальной. Для сонаправленных частиц, которые могут принадлежать одной струе, независимое описание заметно нарушается. Это физически понятно: у двух таких частиц общий источник, и потери энергии одного исходного кварка или глюона влияют сразу на обе. Само по себе отклонение от простого правила здесь ещё не говорит о каком-то дополнительном механизме рождения частиц. Оно может возникнуть уже потому, что две частицы появились в одной струе.

Для противонаправленных пар, связанных с разными струями, расчёты дают гораздо более близкий к независимому результат. При этом такие пары подавляются сильнее, чем сонаправленные: через среду проходят и теряют энергию два исходных партона, а не преимущественно один. Получается важное различие: более сильное подавление пары не обязательно означает более сильную связь между судьбами её частиц. В модели именно для противонаправленных частиц простое произведение отдельных факторов лучше описывает общий результат. По мере перехода к более периферическим столкновениям, где гашение струй слабее, различие между двумя угловыми конфигурациями уменьшается.

Зачем нужна эта проверка? В одном столкновении ядер могут происходить два отдельных жёстких партонных рассеяния. Тогда выбранные частицы рождаются не в одном общем жёстком процессе, а в двух разных. Такой механизм называют двойным партонным рассеянием. В ядро-ядерных столкновениях он может получать большое комбинаторное усиление: множество нуклонов создаёт больше возможностей для сочетания двух процессов. В приведённой авторами оценке для свинца соответствующий коэффициент усиления составляет около 215. Это не означает, что двойных рассеяний всегда больше одиночных в 215 раз: их реальный вклад зависит ещё и от вероятностей конкретных процессов и выбранных импульсов частиц.

Отсюда следует основная идея работы. Сначала нужно установить, какое отклонение от независимого поведения возникает из-за обычного рождения струй и их гашения. Для противонаправленных пар этот исходный эффект в расчетах сравнительно невелик. Поэтому заметное дополнительное отклонение в эксперименте может оказаться признаком двойного партонного рассеяния. Сонаправленные пары для такой проверки менее удобны: у них существенное отклонение появляется и без этого механизма. Иными словами, удачный выбор направления частиц помогает сделать интересующий исследователей вклад более различимым.

У вывода есть существенные ограничения. Авторы не сообщают об обнаружении двойного партонного рассеяния новым способом: они рассчитывают поведение пар при пренебрежении этим вкладом и обсуждают, как его искать. Кроме того, совпадение с независимым описанием не абсолютно. Хотя в тексте оно характеризуется как почти точное, на графиках для некоторых противонаправленных пар отношение достигает примерно двух — заметно выше единицы, пусть и ниже результата для сонаправленных частиц. Поэтому одного экспериментального отклонения от единицы будет недостаточно для однозначного вывода: потребуется сопоставление с количественным модельным прогнозом. Сама модель также лучше воспроизводит измеренное подавление одиночных адронов при поперечных импульсах выше примерно 10 гигаэлектронвольт, чем ниже этого значения.

Ценность исследования — в предложенном способе задавать более точные вопросы данным коллайдера. Подсчет быстрых частиц показывает, насколько сильно изменился их выход. Подсчет пар с учетом направлений помогает выяснить, почему он изменился: из-за потерь энергии в горячей материи, общего происхождения частиц или нескольких жестких процессов в одном столкновении. Авторы предлагают расширять такие исследования на другие типы частиц и ядер. Это путь не к одной универсальной цифре, описывающей плазму, а к более подробному пониманию того, как одновременно действуют разные механизмы в столкновениях тяжёлых ионов.

Исследование опубликовано в журнале «Письма в ЖЭТФ»

Изображение на обложке: разработано Magnific