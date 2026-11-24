«Я боюсь» — мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани предстоит операция

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани сообщил в понедельник, 23 ноября, что в конце недели ему предстоит операция по поводу разрыва ахиллова сухожилия. Травму он получил во время товарищеского футбольного матча с журналистами, освещающими работу мэрии.

«Я боюсь. Это будет моя первая операция», – признался 35-летний Мамдани на пресс-конференции, пишет ABC News.

Матч состоялся в четверг, 19 ноября. По словам мэра, он вышел на поле без разминки, успел забить гол, но вскоре получил травму. На следующий день Мамдани появился перед журналистами на костылях, с ортопедическим фиксатором на ноге.

Операция назначена на пятницу, 27 ноября. Пока мэр будет находиться в операционной, его обязанности временно возьмет на себя первый заместитель Дин Фулейхан.

Как ожидается, Мамдани придется носить ортопедический фиксатор от шести до восьми недель, а вернуться к игре в футбол он сможет примерно через девять месяцев.