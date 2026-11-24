Астрономы нашли новые зацепки: у Солнечной системы может быть сразу две неизвестные планеты

На окраинах Солнечной системы может скрываться ещё одна неизвестная планета массой примерно с Землю. Причём речь не о знаменитой Девятой планете, которую астрономы ищут уже много лет, а о совершенно другом небесном теле. Учёные обнаружили новые косвенные признаки его существования, изучив необычные орбиты ледяных объектов за Нептуном.

Предполагаемый мир получил обозначение «Планета X2». Пока его никто не видел, но исследователи считают, что он способен объяснить некоторые особенности движения далёких объектов, которые не удаётся воспроизвести с помощью известных планет.

За орбитой Нептуна простирается огромная область, заполненная преимущественно небольшими ледяными телами. Большинство из них движется вокруг Солнца по относительно упорядоченным орбитам, однако встречаются и исключения. Некоторые объекты обращаются под очень большими углами к плоскости Солнечной системы, а другие даже в ближайшей к Солнцу точке своей орбиты остаются далеко за орбитой Плутона.

Именно эти отклонения привлекли внимание астрономов. Дело в том, что движение небольших тел определяется не только притяжением Солнца, но и воздействием крупных планет, прежде всего Нептуна. Однако гравитации известных гигантов оказалось недостаточно, чтобы объяснить происхождение всех наблюдаемых орбит.

Исследователи решили проверить, что произойдёт, если добавить в модель Солнечной системы ещё одну планету. Для этого они провели компьютерное моделирование её эволюции на протяжении 4,5 миллиарда лет, учитывая постепенное перемещение планет-гигантов на их нынешние орбиты.

Сначала учёные воспроизводили развитие системы с четырьмя известными планетами-гигантами, а затем добавили к ним гипотетический далёкий мир. Результаты оказались показательными: в присутствии дополнительной планеты в моделях появлялось значительно больше ледяных объектов с сильно наклонёнными и удалёнными орбитами, похожими на те, которые астрономы наблюдают в действительности.

Лучше всего с наблюдениями согласовался вариант, в котором масса неизвестной планеты составляет от одной до двух масс Земли. Большая полуось её орбиты — величина, характеризующая размер орбиты, — должна находиться в пределах 350–500 астрономических единиц. Одна такая единица равна среднему расстоянию от Земли до Солнца.

При этом даже в ближайшей точке своей орбиты предполагаемая планета не должна подходить к Солнцу ближе чем на 200 астрономических единиц. Для сравнения, Нептун находится от нашей звезды в среднем всего в 30 раз дальше Земли.

На таком расстоянии обнаружить планету чрезвычайно трудно. Уже на орбите Нептуна солнечный свет примерно в 900 раз слабее, чем возле Земли. А чем дальше находится объект, тем меньше света он получает и тем меньше отражённого излучения достигает наших телескопов.

Интересно, что новая гипотеза не заменяет теорию существования Девятой планеты. Согласно анализу 2025 года, этот другой предполагаемый мир может обладать массой около 4,4 земной, а большая полуось его орбиты оценивается примерно в 290 астрономических единиц.

Две гипотезы объясняют разные особенности движения далёких объектов. Поэтому теоретически в Солнечной системе могут существовать обе неизвестные планеты. Впрочем, исследователи подчёркивают, что пока нельзя исключать ни существование только одной из них, ни отсутствие обеих.

Возникает закономерный вопрос: как сравнительно массивные планеты могли оказаться настолько далеко от Солнца?

Один из возможных ответов связан с ранней историей Солнечной системы. Планеты не обязательно остаются там, где сформировались. Гравитационное взаимодействие между молодыми небесными телами способно заметно менять их орбиты. Некоторые планеты постепенно смещаются ближе к своей звезде, другие удаляются от неё, а отдельные объекты могут вообще покинуть планетную систему.

Если Планета X2 действительно существует, она могла сформироваться гораздо ближе к Солнцу, а затем в результате взаимодействия с планетами-гигантами оказаться на далёкой орбите. С тех пор её гравитация могла постепенно изменять движение небольших ледяных тел.

Однако компьютерные расчёты пока не позволяют считать эту гипотезу доказанной. Хотя дополнительная планета помогла воспроизвести несколько необычных особенностей внешней Солнечной системы, полного совпадения с наблюдениями получить не удалось.

В частности, модели недостаточно точно воспроизводят распределение далёких объектов по размерам их орбит. При этом исследователи отмечают, что эволюция планетной системы чрезвычайно сложна, компьютерные модели неизбежно имеют ограничения, а количество известных объектов на её окраинах пока относительно невелико.

Проверить гипотезу помогут новые наблюдения. Обсерватория имени Веры Рубин в Чили начинает исследовать внешние области Солнечной системы с помощью чрезвычайно чувствительного телескопа. Ожидается, что он обнаружит множество ранее неизвестных объектов за Нептуном.

Если Планета X2 действительно существует, среди новых находок должны всё чаще встречаться характерные орбиты, предсказанные компьютерными моделями. Возможно, телескопу даже удастся обнаружить саму планету, хотя из-за огромного расстояния и слабого блеска это будет значительно сложнее.

Таким образом, у астрономов появилась ещё одна проверяемая гипотеза о том, что скрывается за пределами известных планет. Пока главным свидетельством служат не изображения неизвестного мира, а особенности движения небольших тел. Но именно они могут подсказать, где искать планету, которая миллиарды лет оставалась незамеченной.