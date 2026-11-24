Первые подготовленные в Российско-Китайском университете перспективных технологий специалисты появятся через 3–4 года

В 2027 году в Российско-Китайском университете перспективных технологий (CRUTech) будет запущено обучение по четырём специальностям — математике, информационным технологиям, биологии и медицине. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина журналистам в рамках Форума, посвящённого 15-летию Ассоциации технических университетов России и Китая. В проект входят 11 вузов, работающих на территории Татарстана, и 14 высших учебных заведений провинции Шаньдун; РНФ выступает организационным партнёром форума. По словам Минуллиной, выбранные направления лягут в основу подготовки кадров экономики будущего обеих стран — это в основном инженерные специальности.

Сейчас ведётся работа по выстраиванию структуры вуза, чтобы проект был эффективен не только для регионов России и провинции Шаньдун, а в перспективе обе страны являлись его функциональными заказчиками для развития торгово-экономического сотрудничества и совместной работы над передовыми технологиями. Первые специалисты, подготовленные в университете, могут появиться уже через 3–4 года. Как отметила глава АИР РТ, проект — «сложная субстанция»: во-первых, это разные языки, и для совместных научных исследований придётся использовать в том числе технологии машинного перевода на базе искусственного интеллекта; во-вторых, необходимо подключать школы, чтобы инженерная наука превалировала в старших и даже средних классах и там готовили выпускников, способных учиться в этом университете; в-третьих, важное направление — бизнес и предпринимательство: крупнейшие градообразующие предприятия должны делать заказ на технологии будущего и те инвестиционные проекты, которые они реализуют не сегодня, а послезавтра.

Генеральный консул КНР в Казани Цзян Сяоян заявил журналистам, что российско-китайское сотрудничество в науке и образовании является важной составляющей во взаимоотношениях двух стран. «Научно-техническое сотрудничество — это самая мощная внутренняя движущая сила в развитии наших отношений», — подчеркнул он, отметив, что Татарстан занимает лидирующие позиции в РФ по многим направлениям, включая инвестиционный климат, науку и образование, а обучающиеся в республике около 2 тыс. студентов из Китая «чувствуют себя как дома». Талия Минуллина добавила, что КНР по итогам 2025 года стала лидером по объёму инвестиций в экономику Татарстана: за последние 15 лет в пул иностранных инвесторов вошли 79 стран, а лидирующей отраслью для вложений предпринимателей из Китая является обрабатывающая промышленность — от тепличного хозяйства до проектов по строительной технике и керамической плитке.

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