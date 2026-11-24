Не только антибиотики: какие популярные препараты оставляют многолетний след в кишечнике

Лекарство, которое человек перестал принимать несколько лет назад, всё ещё может влиять на бактерии в его кишечнике. Причём речь не только об антибиотиках. Учёные выяснили, что длительные изменения кишечной микрофлоры связаны с приёмом самых разных препаратов — от антидепрессантов до средств от повышенного давления и изжоги.

К такому выводу пришли исследователи из Тартуского университета в Эстонии, изучившие медицинские данные и образцы кала более 2500 участников Эстонского биобанка. Оказалось, что большинство исследованных лекарств были связаны с изменениями состава кишечных бактерий, а следы воздействия многих препаратов обнаруживались даже спустя годы после прекращения лечения.

Кишечник человека населён огромным количеством микроорганизмов, которые участвуют в пищеварении, работе иммунной системы и других важных процессах. Совокупность этих микроорганизмов называют микробиомом. Его состав у каждого человека индивидуален и может меняться под действием различных факторов, в том числе лекарств.

О том, что антибиотики способны существенно нарушать состав кишечной микрофлоры, известно давно. Однако новое исследование показало, что подобное влияние не ограничивается препаратами, предназначенными для уничтожения бактерий.

Среди лекарств, связанных с длительными изменениями микробиома, оказались антидепрессанты, бета-блокаторы, применяемые при гипертонии и некоторых заболеваниях сердца, а также ингибиторы протонной помпы — средства, снижающие кислотность желудка и используемые, например, при изжоге и кислотном рефлюксе.

Особенно интересные результаты учёные получили при изучении бензодиазепинов — препаратов, которые часто назначают для уменьшения тревоги. Связанные с ними изменения кишечной микрофлоры оказались сопоставимы по выраженности с изменениями, наблюдаемыми при использовании антибиотиков широкого спектра действия.

При этом выяснилось, что даже лекарства из одной группы могут по-разному влиять на кишечные бактерии. Например, диазепам и алпразолам относятся к бензодиазепинам и применяются при сходных состояниях, однако степень связанных с ними изменений микробиома различалась. Таким образом, значение имеет не только принадлежность препарата к определённой группе, но и конкретное действующее вещество.

Ещё более неожиданным оказалось то, насколько долго может сохраняться связь между прошлым лечением и нынешним состоянием микрофлоры. Исследователи обнаружили характерные изменения состава бактерий у людей, которые прекратили принимать определённые препараты за несколько лет до обследования.

Это означает, что история приёма лекарств может быть важна для понимания особенностей кишечного микробиома не меньше, чем текущее лечение.

Однако здесь возникает вопрос: действительно ли лекарства вызывают эти изменения? Ведь люди, принимающие определённые препараты, могут отличаться от остальных не только лечением, но и состоянием здоровья.

Чтобы разобраться, учёные провели дополнительное исследование на меньшей группе участников. У них повторно брали образцы кала и наблюдали, как меняется состав кишечных бактерий после начала или прекращения приёма лекарств.

Оказалось, что такие изменения происходили вполне закономерно. Это стало дополнительным свидетельством того, что сами препараты действительно могут влиять на микробиом, а не просто сопровождают уже существующие различия между пациентами.

В частности, исследователи получили подтверждения длительных изменений, связанных с ингибиторами протонной помпы, антидепрессантами из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, а также некоторыми антибиотиками, включая препараты пенициллинового ряда и макролиды.

Правда, участников дополнительного исследования было относительно немного, поэтому результаты требуют дальнейшего изучения.

Открытие имеет значение не только для понимания действия лекарств. Учёные активно изучают связи между кишечными бактериями и различными заболеваниями, пытаясь выяснить, какие изменения микробиома сопровождают те или иные нарушения здоровья.

Но если исследователи учитывают только препараты, которые человек принимает сейчас, они могут упустить важную часть картины. Например, изменения микрофлоры, которые кажутся связанными с заболеванием, на самом деле могут частично объясняться лечением, полученным несколько лет назад.

Поэтому авторы работы предлагают учитывать не только текущее состояние здоровья и принимаемые лекарства, но и историю медикаментозного лечения.

При этом исследование не означает, что перечисленные препараты обязательно вредят кишечнику. Учёные обнаружили устойчивые изменения состава микроорганизмов, но не установили, что эти изменения приводят к заболеваниям или другим негативным последствиям.

Главный вывод заключается в другом: влияние лекарств на кишечную микрофлору может продолжаться значительно дольше самого курса лечения. И чтобы понять, почему микробиом конкретного человека выглядит именно так, иногда необходимо заглянуть в его медицинскую историю на несколько лет назад.