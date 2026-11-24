Учёные проверили 212 растительных продуктов. В каждом из них обнаружили грибковые токсины

Растительное мясо, веганские сосиски, овсяное и миндальное молоко часто воспринимаются как полезная альтернатива привычным продуктам. Однако новое исследование выявило неожиданную проблему: во всех 212 образцах растительной пищи и напитков, купленных в Великобритании, учёные обнаружили грибковые токсины. Причём многие продукты содержали сразу несколько таких веществ.

Впрочем, у этой истории есть важная оговорка: концентрации обнаруженных токсинов во всех образцах оказались ниже рекомендованных в Евросоюзе предельных уровней. Поэтому результаты исследования не означают, что растительное мясо или молоко опасны для здоровья. Главный вопрос заключается в другом: что происходит, если человек ежедневно получает небольшие количества подобных веществ сразу из множества продуктов?

Речь идёт о микотоксинах — ядовитых соединениях, которые вырабатывают некоторые виды грибов, в том числе плесневых. Они могут попадать в сельскохозяйственные культуры ещё во время выращивания, сбора урожая или хранения. Особенно уязвимы зерновые, бобовые и семена, которые широко используются при производстве растительной пищи.

Важно понимать, что обнаружение микотоксинов не означает присутствия живой плесени. Это химические вещества, которые могли образоваться задолго до изготовления конечного продукта. Сам по себе факт их обнаружения ещё не говорит о том, что пища небезопасна. Значение имеют конкретный токсин, его концентрация и количество, которое человек получает с едой.

Исследование провели специалисты Пармского университета в Италии совместно с учёными Крэнфилдского университета. Они изучили 212 продуктов, продающихся в британских магазинах: растительные бургеры, веганские сосиски, заменители куриного мяса, а также овсяные, миндальные и соевые напитки.

Исследователи искали 19 различных микотоксинов. Как выяснилось, каждый образец содержал хотя бы один из них, а во многих присутствовало несколько соединений одновременно.

При этом все измеренные концентрации оставались ниже рекомендованных Евросоюзом уровней. По мнению авторов работы, такие результаты свидетельствуют о высоких стандартах контроля качества продуктов питания в Великобритании.

Тем не менее исследователей интересует не только безопасность отдельных товаров, но и общее количество микотоксинов, поступающих в организм с пищей. Например, человек может регулярно употреблять овсяное молоко, заменители мяса, крупы и бобовые. Каждый из этих продуктов по отдельности содержит небольшое количество загрязнителей, однако вместе они формируют постоянное воздействие нескольких веществ.

Предыдущие исследования указывали, что регулярное поступление малых доз микотоксинов может приводить к накоплению воздействия и потенциально повышать риски для здоровья. При достаточно высоких или вредных уровнях воздействия некоторые из этих соединений способны повреждать печень и почки, нарушать работу иммунной системы и увеличивать вероятность развития онкологических заболеваний.

Однако новое исследование не установило, что проверенные продукты вызывают подобные нарушения. Оно также не доказывает, что обнаруженные сочетания микотоксинов представляют опасность при обычном питании. Для таких выводов необходимо изучить, сколько этих веществ люди действительно получают за длительное время и как они могут действовать совместно.

Особую сложность создают современные растительные заменители мяса и молочных продуктов. В их состав нередко входит сразу несколько ингредиентов, каждый из которых потенциально может быть источником определённых микотоксинов. Поэтому оценить итоговое воздействие на организм значительно труднее, чем проверить содержание одного вещества в одном продукте.

По словам специалиста Крэнфилдского университета Андреа Патриарки, микотоксины естественным образом встречаются в пище, и полностью исключить их невозможно. Это не должно становиться причиной для отказа от разнообразного питания.

Гораздо важнее совершенствовать контроль безопасности новых категорий продуктов. Исследователи обращают внимание, что для некоторых недавно появившихся на рынке продуктов пока не существует специальных требований по мониторингу микотоксинов. Особенно актуальна эта проблема для сложных многокомпонентных изделий.

Один из возможных путей решения — тщательнее проверять сырьё ещё до того, как различные ингредиенты объединят в готовый продукт. Такой подход позволит выявлять загрязнение на ранних этапах производства и лучше контролировать содержание нежелательных веществ.

Сейчас учёные Пармского и Крэнфилдского университетов продолжают исследовать, как различные пищевые привычки влияют на поступление микотоксинов в организм. Они намерены определить группы потребителей, которые могут подвергаться повышенному воздействию, и подготовить данные для совершенствования норм пищевой безопасности.

Таким образом, обнаружение грибковых токсинов во всех 212 образцах — не свидетельство опасности растительной диеты, а напоминание о том, что безопасность питания нельзя оценивать только по одному продукту. Даже когда содержание загрязнителей укладывается в рекомендованные пределы, важно учитывать их суммарное поступление из разных источников.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Food Control.