Зеленский — необходимы скорейшие переговоры с участием Украины, России, Европы и США

Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры о прекращении российской агрессии в четырехстороннем формате – участием воюющих сторон, а также США и Европы.

«Мы готовы к этому буквально завтра. Мы услышали от наших партнеров, что они хотят попытаться провести ее до Рождества. Мы надеемся, что это произойдет раньше», — заявил он. Он выразил уверенность, что европейские представители должны находиться за столом переговоров.

При этом Зеленский подчеркнул, что США, европейские страны и Украина должны тщательно подготовиться к такой встрече, еще до переговоров согласовав общую повестку дня. Глава государства н6апомнил, что США согласились на привлечение Европы к процессу.