24 ноября 1859 года: день, когда человек перестал быть венцом творения

24 ноября 1859 года в лондонских книжных лавках появился скромный по нынешним меркам тираж — всего 1250 экземпляров книги с длинным названием «Происхождение видов путём естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». Весь тираж был раскуплен за один день. Так началась одна из величайших научных революций в истории человечества.

Чарльз Дарвин шёл к этой публикации более двадцати лет. Материал для своей теории он начал собирать ещё в 1830-х годах во время кругосветного плавания на корабле «Бигль», где служил натуралистом. Наблюдения за флорой и фауной Южной Америки и Галапагосских островов заставили его усомниться в том, что виды неизменны. Однако Дарвин не спешил с выводами: он понимал, насколько радикальным будет его удар по религиозной картине мира. Ускорило публикацию письмо от молодого натуралиста Альфреда Уоллеса, который независимо пришёл к похожим выводам. Ждать было больше нельзя — и Дарвин решился.

Суть книги, как позже признавался сам автор, сводилась к нескольким простым принципам: в любой популяции есть наследственная изменчивость, ресурсы ограничены, а значит, выживают и оставляют потомство те, чьи признаки дают преимущество в борьбе за жизнь. Этот процесс Дарвин назвал естественным отбором. Книга вызвала бурю: одни учёные называли её величайшим прорывом, другие — опасной ересью, а некоторые коллеги Дарвина, по свидетельствам современников, встречали его словами: «Если бы вы только остановились на «Путешествии на «Бигле»!». Но остановить уже было нельзя: теория эволюции стала фундаментом всей современной биологии.

Изображение: 6 изданий «Происхождения видов» Ч. Дарвина, https://commons.wikimedia.org/