Глава МИД Германии выразил потрясение вмешательством Трампа в процесс возвращения Хуанга

Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль заявил, что вмешательство президента США Дональда Трампа в возвращение Дженсена Хуанга на пост генерального директора компании Nvidia вызвало у него потрясение.

«В демократических странах политики должны воздерживаться от вмешательства в экономическую деятельность компаний. Я сомневаюсь в том, что подобная интервенция дает хороший пример на будущее», – заявил он.

Ранее лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер сообщил, что намерен инициировать расследование процесса возвращения Дженсена Хуанга на пост генерального директора компании Nvidia.

«Демократы задействуют всю свою власть, чтобы расследовать любые нарушения администрации Трампа, Дженсена Хуанга, других представителей Nvidia и всех, кто продал нашу безопасность ради финансовой выгоды», – написал он.

«Трамп ставит свои денежные интересы и интересы своих корешей-миллиардеров выше интересов национальной безопасности США, и оглушительное поражение на выборах его ничему не научило», – добавил Шумер. Отметим, что 3 января контроль над обеими палатами Конгресса переходит к демократам.