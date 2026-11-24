На фоне дела Чибиса губернаторам могут запретить организовывать коррупционные схемы

После задержания в Москве губернатора Мурманской области Андрея Чибиса рассматриваются планы запретить губернаторам организовывать коррупционные схемы и участвовать в них – об этом сообщила газета «Ведомости», ссылаясь на источники в Госдуме и АП.

Чибиса подозревают в хищениях у министерства строительства Мурманской области на сумму 39 млн рублей и у министерства транспорта Мурманской области на сумму около 1 млрд рублей. По словам источника в администрации президента, ситуация «вызывает обоснованные опасения» – высшее руководство страны предполагает, что подобные инциденты могут наносить ущерб бюджету, реализации социальных программ, а также репутации властей в целом.

«Сейчас рассматриваются самые разные варианты, включая и достаточно радикальные – например, полный запрет для губернаторов и их заместителей на участие в коррупционных схемах, особенно на позициях организаторов. В Госдуме уже готовят соответствующие законопроекты, однако окончательную отмашку – принимать или нет – им дадут ближе к Новому году», – рассказал собеседник газеты.

Источник добавил, что дело Чибиса тоже решили довести по меньшей мере до смещения с должности, а в худшем для губернатора случае ему грозит условный срок и полное завершение политической карьеры.

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