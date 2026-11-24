Археологические открытия в Сибири: новые петроглифы и наскальные изображения

24 ноября в Новосибирске состоялась встреча, посвящённая новым археологическим открытиям в Сибири. Одной из главных тем обсуждения стали результаты исследований наскального искусства и обнаружение ранее неизвестных изображений на территории Красноярского края.

Особое внимание учёных привлекла Шалаболинская писаница, расположенная в Курагинском округе Красноярского края. Во время очередного полевого сезона археологам удалось обнаружить изображения животных, которые могут оказаться одними из древнейших в Минусинской котловине.

Исследования проводились отрядом под руководством научного сотрудника Института археологии и этнографии СО РАН Лидии Зоткиной. Используя современные методы изучения наскального искусства, специалисты очищали поверхности скал от мхов и лишайников. Именно это позволило увидеть ранее незамеченные изображения.

По предварительным оценкам, возраст находки может составлять около 11–12 тысяч лет. Учёные предполагают, что изображения относятся к концу плейстоцена — началу голоцена. На открытой поверхности видны фигуры животных, частично перекрывающие друг друга. Особенности их изображения позволяют предположить, что перед исследователями памятник очень раннего периода.

Об открытии журналистам рассказал академик РАН Вячеслав Молодин, заведующий отделом археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН.

Шалаболинская писаница представляет особую научную ценность. Наскальные изображения здесь создавались на протяжении тысячелетий, отражая различные исторические эпохи и культурные традиции. Их изучение помогает восстановить представления древних людей об окружающем мире, их художественные навыки и особенности духовной жизни.

Новое открытие ещё раз показывает, насколько значительным остаётся археологический потенциал Сибири. Даже хорошо известные исследователям памятники могут скрывать изображения и свидетельства прошлого, которые удаётся обнаружить благодаря развитию современных методов исследования.