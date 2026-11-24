Ученые обнаружили необычные вирусы, которые могут раскрыть тайну ранней эволюции жизни

Вирусы обычно воспринимают как инфекционные частицы, главная задача которых — проникнуть в клетку и использовать ее для размножения. Однако ученые из Университета Майами обнаружили ранее неизвестную группу вирусов, которая заставляет взглянуть на них иначе. Оказалось, что некоторые вирусы могут быть эволюционно связаны с крошечными структурами внутри клеток, предназначенными вовсе не для хранения генетической информации, а для проведения химических реакций.

Речь идет об энкапсулинах — миниатюрных белковых оболочках, которые встречаются у бактерий и архей. Они образуют своеобразные отсеки, внутри которых могут протекать биохимические процессы. Такие оболочки помогают отделять определенные реакции от остального содержимого клетки.

На первый взгляд у энкапсулинов мало общего с вирусами. Но их объединяет важная особенность: и те и другие способны строить защитные оболочки из белков с характерной трехмерной структурой, известной как укладка HK97.

Разница заключается в назначении этих оболочек. У вирусов они образуют капсиды — конструкции, которые упаковывают и защищают вирусный геном. У энкапсулинов похожие белковые структуры создают пространство для химических реакций. Получается, что один и тот же принцип устройства используется природой для двух совершенно разных задач.

Долгое время ученые предполагали, что энкапсулины произошли от вирусных оболочек. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показывает, что история могла быть значительно сложнее.

Исследователи обнаружили необычные вирусы с более короткими и простыми геномами, чем у других вирусов, использующих белковые оболочки с укладкой HK97. При этом новые вирусы обладают признаками, характерными как для вирусов, так и для энкапсулинов.

Это делает их возможными промежуточными формами между двумя типами биологических структур. Причем ученые допускают, что превращения могли происходить в обоих направлениях: вирусные оболочки могли становиться клеточными отсеками, а структуры, похожие на энкапсулины, — приобретать вирусные функции. Более того, подобные переходы могли случаться неоднократно на протяжении эволюции.

Чтобы найти эти вирусы, исследователям даже не пришлось выращивать их в лаборатории. Вместо этого они проанализировали огромные генетические базы данных, содержащие миллиарды последовательностей ДНК.

Материал для этих баз собирали в самых разных местах планеты: в почве, морской воде, сточных водах, кишечнике человека и других средах. Для анализа использовали биоинформатические методы, компьютерные модели белков и искусственный интеллект, в том числе систему AlphaFold, позволяющую предсказывать пространственную структуру белковых молекул.

Такой подход особенно важен при изучении вирусов. Большинство из них невозможно выращивать в лабораторных условиях, а для многих даже неизвестно, какие организмы служат им хозяевами. Тем не менее их генетические последовательности можно обнаружить в природных образцах и исследовать с помощью вычислительных методов.

Но самое интересное в открытии связано не столько с происхождением вирусов, сколько с возможными функциями их оболочек.

Ученые предложили модель, в которой ключевую роль играют прокапсиды — незрелые белковые оболочки вирусов. Обычно их рассматривают как промежуточную стадию формирования полноценной вирусной частицы. Однако исследователи предполагают, что некоторые прокапсиды могут обладать свойствами, позволяющими использовать их не только для размещения генетического материала, но и для биохимических реакций.

Иными словами, белковая оболочка вируса потенциально способна выполнять функцию своеобразного микроскопического реактора.

Пока это лишь гипотеза, которую предстоит проверить. Исследование не доказывает, что обнаруженные вирусы действительно используют свои оболочки для проведения химических реакций. Однако структурное сходство с энкапсулинами позволяет предположить, что такая возможность существует.

У этой идеи есть и более глубокий эволюционный смысл. Как отмечают авторы работы, для возникновения и развития жизни принципиально важны две способности: создавать ограниченное пространство для химических реакций и сохранять наследственную информацию, позволяющую воспроизводить эти процессы в будущем.

Белковые оболочки с укладкой HK97 интересны именно тем, что в разных биологических системах они участвуют в решении обеих задач. Изучение их происхождения может помочь понять, как формировались некоторые из ранних биологических структур.

Открытие также заставляет задуматься о том, насколько полно ученые понимают роль вирусов в природе. Обычно внимание сосредоточено на инфекционных частицах, способных проникать в клетки. Но существуют и неинфекционные формы вирусных структур, функции которых пока изучены гораздо хуже.

Возможно, некоторые из них играют дополнительные роли в окружающей среде, не связанные непосредственно с заражением организмов. Проверка этой гипотезы может расширить представления о биологическом разнообразии вирусов.

Авторы исследования считают, что разработанные ими методы пригодятся и для поиска других неизвестных вирусов, изучения их эволюции и исследования новых патогенов. А сама находка показывает, что граница между вирусными оболочками и клеточными структурами может быть гораздо менее однозначной, чем предполагалось ранее.