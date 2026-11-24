Какое направление буддизма существует в России?

На раннем этапе буддизма, возникшего в середине I тысячелетия до н.э., считалось, что спасения может достичь только посвященный в монахи. Это направление получило название хинаяны, Малой колесницы, или, как именуют его сегодня, тхеравады, «учения старцев, старейшин». Но к началу нашей эры стало распространяться новое направление буддизма — махаяна, то есть Великая, Большая колесница, или «широкий путь». Как явствует из ее названий, махаяна провозглашала учение Будды доступным множеству людей и обещала возможность спасения всем живым существам. Начиная с VI века, она стала завоевывать все больше сторонников за пределами Индии — в Тибете, Китае и Японии.

В середине I тысячелетия на основе махаяны возникло ее ответвление — ваджраяна, или Алмазная колесница, принявшая вид стройной системы в Тибете. Слово «ваджраяна» происходит от ваджры – мифического оружия ведийского бога Индры, которым он поразил огромного змея Вритру. И как стремительно совершилась эта победа над необузданной природной стихией, так, согласно учению ваджраяны, у человека появилась возможность укротить свои помрачения и тем самым достичь освобождения не в ходе постепенного, в течение многих перерождений, накопления благих заслуг, а за одну-единственную жизнь. Второе название ваджраяны, Алмазная колесница, появилось потому, что в тибетском языке то самое оружие против хаоса, ваджра, называется «дордже», что переводится как «господин камней». Здесь имеется в виду алмаз, который так же тверд, прозрачен и чист, как буддийское учение.

Работа над собственным сознанием, которой придается в ваджраяне особое значение, требует помощи опытного учителя – ламы, поэтому институт лам, духовных наставников, приобрел в ней, как во всем тибетском буддизме, важный смысл.

К началу XV веке тибетский буддизм, частью которого явилась ваджраяна, переживал кризис: как во всяком вероучении, в нем со временем возникли толкования священных текстов, нередко изменявшие содержание оригиналов, кроме того тантрические практики (прим. ред.: тантра – в буддизме система практик для достижения просветленного состояния) пришли в упадок, а монашеская дисциплина серьезно пошатнулась. Тогда религиозный деятель Цонкапа Лобсанг Дагпа (1357-1419), изучивший в разных монастырях все традиции тибетского буддизма, решил провести его реформу. Итогом стало решение вернуться к первоосновам буддизма и привести в гармонию с ними тантрические практики. Так возникла школа гелуг, название которой в переводе с тибетского значит «добродетель». Цонкапа даже пожелал вернуться к желтым одеяниям Будды и его последователей и стал вместе со своими учениками носить еще и шапки такого же цвета, из-за чего он и его единомышленники получили еще прозвание «желтошапочники».

Что же нового привнес Цонкапа в тибетский буддизм? Разработанные им принципы школы Гелуг были таковы:

сутры (прим. ред.: сутра — лаконичное высказывание, афоризм, в форме которого существовали древнеиндийские религиозные тексты) и тантры рассматриваются как единое целое, медитации должно предшествовать хорошее философское образование, которое получают ламы, диспуты являются ведущим методом обучения, строгая монашеская дисциплина непреложна.

То есть школа Гелуг восстановила первоначальные положения буддизма, очистив их от последующих наслоений и соединив с обновленными тантрическими практиками. Также она установила в качестве основы для медитации, то есть для правильной работы сознания, которой уделяется большое внимание в ваджраяне, глубокое постижение философии. Ваджраяна и школа Гелуг стали основной формой существования буддизма в России, прежде всего, в Калмыкии, Тыве (Туве), Бурятии и на Алтае.

Автор текста Ирина Кравченко