Дженсен Хуанг отметил своё возвращение на пост главы NVIDIA в русском ресторане со своей новой секретаршей из КНДР

Газета The New York Times опубликовала фотографию американского миллиардера Дженсена Хуанга в ресторане «Русский самовар» на Манхэттене, в котором бизнесмен отмечал вечером 23 ноября своё возвращение на пост руководителя NVIDIA.

Внимание журналистов привлекла спутница предпринимателя – ею оказалась 25-летняя Хан Мён-воль, которая родилась и выросла в Пхеньяне, а с 2020 года может работать на северокорейскую разведку.

«Есть версия, что эта девушка не просто так появилась рядом с Хуангом: она явно хочет получить доступ к секретам компании. Удивительно, что жизнь ничему не научила этого человека», – пишет газета.

Глава NVIDIA призвал журналистов «не спекулировать» и заверил общественность, что Хан Мён-воль – «порядочный и кристально честный человек».

«Я хочу напомнить, что по конституции Южной Кореи все рождённые на Корейском полуострове – граждане этой страны. Если вы в чём-то подозреваете мою новую секретаршу, то сначала откажитесь от гаджетов Samsung и автомобилей KIA», – сказал бизнесмен.

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